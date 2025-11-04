पुणे

Pune Investment Scam : गुंतवणुकीच्या आमिषाने तरुणीची चार लाखांची फसवणूक; सांगलीतील दोघांविरुद्ध सहकारनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल !

Investment Scam : ‘एका वर्षात तुमची गुंतवणूक रक्कम दुप्पट होईल,’ असे जादा परताव्याचे आमिष दाखवून धनकवडीतील तरुणीची चार लाख ११ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सहकारनगर पोलिसांनी सांगलीतील दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
पुणे : या प्रकरणी तरुणीने (वय २५, रा. धनकवडी) सहकारनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. मिलिंद गाडवे आणि प्रकाश चौगुले (रा. सांगली) अशी गुन्हा दाखल केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धनकवडीतील मोहननगर परिसरात राहणाऱ्या तरुणीची आरोपींशी ओळख झाली होती. आरोपींनी स्वतःला गुंतवणूक सल्लागार सांगत तिचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर ‘एका नामांकित कंपनीत गुंतवणूक केल्यास एका वर्षात दुप्पट परतावा मिळेल,’ असे आमिष दाखवत त्यांनी तिला गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. विश्वास ठेवून तरुणीने चार लाख ११ हजार रुपये आरोपींनी सांगितलेल्या खात्यात जमा केले.

