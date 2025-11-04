Pune Investment Scam : गुंतवणुकीच्या आमिषाने तरुणीची चार लाखांची फसवणूक; सांगलीतील दोघांविरुद्ध सहकारनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल !

पुणे : या प्रकरणी तरुणीने (वय २५, रा. धनकवडी) सहकारनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. मिलिंद गाडवे आणि प्रकाश चौगुले (रा. सांगली) अशी गुन्हा दाखल केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धनकवडीतील मोहननगर परिसरात राहणाऱ्या तरुणीची आरोपींशी ओळख झाली होती. आरोपींनी स्वतःला गुंतवणूक सल्लागार सांगत तिचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर ‘एका नामांकित कंपनीत गुंतवणूक केल्यास एका वर्षात दुप्पट परतावा मिळेल,’ असे आमिष दाखवत त्यांनी तिला गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. विश्वास ठेवून तरुणीने चार लाख ११ हजार रुपये आरोपींनी सांगितलेल्या खात्यात जमा केले..गुंतवणुकीच्या आमिषाने ८० लाखांची फसवणूक.मात्र, अपेक्षित परतावा तर दूरच, मुद्दल रक्कमही परत मिळाली नाही. त्यानंतर तरुणीने पोलिसांकडे धाव घेतली. शहरात गुंतवणुकीच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. ‘क्रिप्टो’, ‘म्युच्युअल फंड’, ऑनलाइन ट्रेडिंग’ किंवा ‘कंपनी शेअर्स’ यांमध्ये दुप्पट परताव्याचे आश्वासन देत चोरटे लाखो रुपयांचा गंडा घालत आहेत. नागरिकांनी अशा आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन सायबर पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.