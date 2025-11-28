पुणे

Pune Accident : पुण्यात अपघाताची मालिका सुरुच! येरवड्यात नवले ब्रीज सारखाच अपघात; ७ गाड्या एकमेकांना धडकल्या...

Pune Yervada Flyover Accident : येरवडा येथील गोल्फ क्लब उड्डाण पुलाजवळ हा अपघात झाला आहे. यावेळी सात ते आठ गाड्यांनी एकमेकांना जोरदार धडक दिली. सुदैवाने यात कोणतीही जिवीतहान झालेली नाही.
Pune Yervada Flyover Accident

Pune Yervada Flyover Accident

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

काही दिवसांपूर्वी नवले ब्रीजवर काही गाड्या एकमेकांना धडकल्याने भीषण अपघात झाला होता. तसाच अपघात आता येरवड्यातील गोल्फ चौक उड्डाणपूल जवळ झाला आहे. यावेळी ७ ते ८ गाड्या एकमेकांना धडकल्याची माहिती आहे. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र, यात गाड्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पुण्यात सुरु असलेल्या अपघाताच्या घटनांनी पुणेकरांची चिंता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Pune Accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com