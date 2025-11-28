Pune Accident : पुण्यात अपघाताची मालिका सुरुच! येरवड्यात नवले ब्रीज सारखाच अपघात; ७ गाड्या एकमेकांना धडकल्या...

काही दिवसांपूर्वी नवले ब्रीजवर काही गाड्या एकमेकांना धडकल्याने भीषण अपघात झाला होता. तसाच अपघात आता येरवड्यातील गोल्फ चौक उड्डाणपूल जवळ झाला आहे. यावेळी ७ ते ८ गाड्या एकमेकांना धडकल्याची माहिती आहे. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र, यात गाड्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पुण्यात सुरु असलेल्या अपघाताच्या घटनांनी पुणेकरांची चिंता वाढली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, येरवडा येथील गोल्फ क्लब उड्डाण पुलाजवळ हा अपघात झाला आहे. यावेळी सात ते आठ गाड्यांनी एकमेकांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात गाड्यांचा मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे काही काळ या उड्डाण पुलावर वाहतूक कोंडीही बघायला मिळाली. मात्र, येरवडा पोलिसांनी तत्काळ या ठिकाणी पोहोचत वाहतूककोंडी सोडवण्याचा प्रयत्न केला..Pune Accident: पुण्यात अपघातांची मालिका थांबेना... गरवारे कॉलेज चौकात मध्यरात्री भीषण धडक; तीन जण गंभीर जखमी.सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र, १० ते १२ जण किरकोळ जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. परिसरातील नागरिकांनी अपघातातील गाड्या बाजूला केल्या सगळ्यांना मदत केली..Pune Navale Bridge Accident : नवले पुलावर पुन्हा अपघात; भरधाव कार दुभाजकावर आदळली कारचालकासह दोघे जखमी.या अपघाताचे नेमके कारण काय होते, याचा तपास येरवडा पोलीस करत आहेत. उड्डाणपुलाजवळ झालेला या विचित्र पुणेकरांची चिंता वाढवली आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार या गाड्या एकमेकांवर जोरात धडकल्या, त्यामुळे काही कार एकमेकांमध्ये घुसल्या आणि कारचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.