पुणे : पुण्यात २०२४ मध्ये झालेल्या ‘झिका’ विषाणूच्या उद्रेकानंतर करण्यात आलेल्या डासांच्या सर्वेक्षणात २६.५ टक्के डासांमध्ये ‘झिका’ विषाणूंचे प्रमाण आढळले आहे. महापालिकेच्या विविध भागांतील १२८ डासांच्या समूहांची तपासणी केली असता त्यापैकी ३४ समूहांमध्ये (२६.५ टक्के) ‘झिका’ विषाणूचे ‘आरएनए’ रेणू आढळले. डासांची वाढलेल्या प्रादुर्भावामुळे भविष्यातही या विषाणूचा पुन्हा प्रादूर्भाव पुण्यात होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली आहे. हे संशोधन पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था (एनआयव्ही)च्या शास्त्रज्ञांनी केले असून त्याबाबतचा शोधनिबंध ‘इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ मध्ये प्रकाशित झाला आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.‘झिका’ हा प्रामुख्याने संक्रमित डासांच्या चावण्यामुळे होणारा एक विषाणूजन्य आजार आहे. गर्भवतीला संसर्ग झाल्यास बाळाच्या डोक्याचा विकास अपूर्ण राहणे (मायक्रोसॅफली) यांसारखे गंभीर दोष व इतर गुंतागुंत होऊ शकतात. जून ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान पुणे शहरात ४५ गर्भवती महिलांसह झिकाचे १०८ रुग्ण आढळले होते. .या पार्श्वभूमीवर ‘एनआयव्ही’चे शास्त्रज्ञ श्रीलक्ष्मी पी.आर., मेहरूनिसा राजे, डॉ. कविता लोळे व इतर १२ जणांनी जुलै ते ऑगस्ट २०२४ मध्ये महापालिका हद्दीत १६ ठिकाणी डासांचे सर्वेक्षण केले. ‘झिका’ रुग्ण आढळलेल्या घरांमधून आणि त्यांच्या ४०० मीटर परिसरातून डास व अळ्या गोळा केल्या. घराच्या बाहेरील प्लास्टिक ड्रम, सिमेंटच्या टाक्या, धातूचे ड्रम, टायर आणि प्लास्टिकच्या वस्तूंमध्ये डासांची पैदास आढळली. त्यामध्ये ५७७ डास आणि ३ हजार १९० अळ्यांचे १२८ समूह तयार करून त्यांची तपासणी करण्यात आली..या तपासणीत ‘झिका’ पॉझिटिव्ह आढळलेल्या ३४ समूहांपैकी ‘एडीस इजिप्ती’चे २९ डास, अळ्यांचे चार आणि ‘एडीस अल्बोपिक्टस’चा एक डास होता. यापैकी वारजे येथे २५ पैकी सात, धनकवडीत १७ पैकी सहा, तर नगर रस्ता-येरवडा, टिळक रस्ता आणि बिबवेवाडी येथे प्रत्येकी तीन समूह पॉझिटिव्ह आढळले. कोंढवा-येवलेवाडी येथे तपासलेले तीनही समूह पॉझिटिव्ह होते. घोले रस्ता आणि ढोले पाटील रस्ता येथेही दोन्हीपैकी दोन्ही समूह पॉझिटिव्ह आढळले. तर, २९८ घरांपैकी ९० घरांत डासांची पैदास आढळल्याने हाऊस इंडेक्स ३०.२ टक्के होता..जनुकीय विश्लेषणात आढळली आशियाई वंशावळीतील यापैकी, दोन ‘एडीस इजिप्ती’ डासांच्या समूहांमधून विषाणूंच्या जनुकीय संरचनेत बदल (म्युटेशन) झाले आहे का हे पाहण्यासाठी जनुकीय क्रमनिर्धारण (जिनोम सिक्वेन्सिंग) शास्त्रज्ञांनी केले. त्यामध्ये हे दोन्ही नमुने आशियाई वंशावळीतील (एशियन लिनिएज) असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचा उत्क्रांती काळ साधारण २०१४ च्या सुमारास होता व त्यांच्यामध्ये ‘म्युटेशन’ आढळले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...धोका कायम...‘‘एडीस इजिप्ती डासांमध्ये झिका विषाणूची पॉझिटिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात आढळल्याने पुणे महापालिका क्षेत्रात ‘झिका’ विषाणूचा धोका अद्याप कायम असल्याचे या अभ्यासातून अधोरेखित होते. पुण्यात प्रसारित होत असलेल्या झिका विषाणूच्या नमुन्यांमध्ये आढळणारी वैशिष्ट्ये तसेच जगातील विविध विषाणूंच्या वंशांशी त्यांचे असलेले उत्क्रांतीचे संबंध लक्षात घेता, डास तसेच मानव यांच्यातील झिका विषाणूच्या जनुकीय रचनेवर सातत्याने देखरेख ठेवणे महत्त्वाचे आहे.’’– संशोधक, ‘एनआयव्ही’, पुणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.