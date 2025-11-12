पुणे

Pune ZP Students : जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा नासा दौरा; वॉशिंग्टन, ऑरलॅंडो आणि सॅन फ्रान्सिस्कोची सफर

Pune ZP Students Head to NASA : पुणे जिल्हा परिषदेच्या 'पुणे मॉडेल स्कूल' प्रकल्पांतर्गत निवडलेले २५ विद्यार्थी शुक्रवारी (१४ नोव्हेंबर) नासा भेटीसाठी रवाना होणार असून, ते वॉशिंग्टन डी.सी., ऑरलॅंडो आणि सॅन फ्रान्सिस्को येथील अंतरिक्ष आणि तंत्रज्ञान केंद्रांना भेट देणार आहेत; तर ५० विद्यार्थ्यांचा इस्रो दौरा झाला असून, अन्य ५० विद्यार्थी राष्ट्रपती भवनाला भेट देणार आहेत.
पुणे : जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणारे २५ विद्यार्थी शुक्रवारी (ता. १४) नासा भेटीसाठी रवाना होणार आहेत. हे विद्यार्थी वॉशिंग्टन, ऑरलॅंडो आणि सॅन फ्रान्सिस्को या तीन शहरांचा दौरा करणार आहेत. त्याचबरोबर ५० विद्यार्थ्यांचा इस्रो दौरा झाला असून, आणखी ५० विद्यार्थी आणि १० शिक्षकांसाठी दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती भवनसह इतर ठिकाणांना भेटीचे आयोजन केले असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.

