पुणे ZP निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची यादी, कोणत्या पक्षातून कोण जिकलं? वाचा एका क्लिकवर

Pune ZP Election winner candidate full list पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने एकहाती सत्ता जिंकलीय. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एकत्र निवडणूक लढवली होती.
Pune ZP winners list NCP alliance sweeps district council polls

पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ७३ पैकी ६४ जागांचे निकाल आता समोर आले आहेत. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक ४३ जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली आहे. तर भाजपने ८, ठाकरे गटाने ७, शिवसेनेनं पाच आणि शरद पवार गटाने एक जागा जिंकली आहे. काही धक्कादायक निकालही या निवडणुकीत लागले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्षांनाही पराभवाचा धक्का बसला आहे.

