पुणे ZP निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची यादी, कोणत्या पक्षातून कोण जिकलं? वाचा एका क्लिकवर

पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ७३ पैकी ६४ जागांचे निकाल आता समोर आले आहेत. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक ४३ जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली आहे. तर भाजपने ८, ठाकरे गटाने ७, शिवसेनेनं पाच आणि शरद पवार गटाने एक जागा जिंकली आहे. काही धक्कादायक निकालही या निवडणुकीत लागले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्षांनाही पराभवाचा धक्का बसला आहे..जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांचा पराभव करत माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या पत्नी स्वरूपा थोपटे विजयी झाल्या आहेत. भोरमधून भोगवली गटातून तृप्ती खुटवड आणि विक्रम खुटवड नवरा बायको विजयी झाले आहेत. विक्रम खुटक खुटवड जिल्हा परिषदेला तर तृप्ती खुटवड समिती गणात विजयी झालेत..१ ) जुन्नर :डिंगोरे: सोनाबाई दाभाडे: (राष्ट्रवादी)ओतूर : छाया तांबे (राष्ट्रवादी)बोरी बु. : कल्पना काळे (राष्ट्रवादी)आळे : मंगेश काकडे (शिवसेना)राजुरी: स्मिता कणसे (शिवसेना )सावरगाव : गुलाबराव पारखे (शिवसेना ठाकरे गट )बारव: मोनाली लांडे (राष्ट्रवादी)नारायण गाव : नेहा पाटे (शिवसेना).२ ) आंबेगावपारगाव तर्फे अवसरे : विवेक वळसे (राष्ट्रवादी)कळंब: प्रीती थोरात (राष्ट्रवादी शरद पवार)शिनोली: शीला लोहकरे (राष्ट्रवादी)अवसरी बु: विष्णु हिंगे (राष्ट्रवादी)घोडेगाव: सुवर्णा देविदास दरेकर ( शिवसेना).३ ) शिरूरकवठे यामाई ; राजेंद्र गावडे ( भाजप)न्हावरा: वृषाली वाळके (राष्ट्रवादी)रांजणगाव गणपती: स्वाती पाचुंदकर (भाजप)मांडवगण फराटा: सुजाता पवार (राष्ट्रवादी)तळेगाव ढमढेरे :.४ ) खेडनाणेकर वाडी : गणेश बोत्रे (राष्ट्रवादी)कुरळी : विनया मुंगसे (शिवसेना ठाकरे गट )पाईट सुनिता बुट्टे पाटील (राष्ट्रवादी)५ ) मावळटाकवे बु: अनंता पावसे (राष्ट्रवादी)इंदूरी: पल्लवी दाभाडे (राष्ट्रवादी)खरकाळे : दीपाली हुलावले (राष्ट्रवादी)कुसगाव बु: संतोष राऊत (राष्ट्रवादी)सोमटणे: मनीषा मुरे (राष्ट्रवादी).६ ) मुळशीपिरंगुट : आबा शेळके (शिवसेना उबाठा)पौड : मिलिंद वाळंज (राष्ट्रवादी)मान- हिंजवडी: शिवाजी बुचडे ( भाजप)७ ) हवेलीकोरेगाव मुळ: सुरेखा हरगुडे (राष्ट्रवादी)पेरणे: किरण साकोरे (भाजप)उरळी कांचन: जितेंद्र बडेकर (राष्ट्रवादी).८ ) दौंडराहू : सागर शेलार (राष्ट्रवादी)खडकी : वीरधवल जगदाळे (राष्ट्रवादी)वरवंड : गायत्री खळदकर (राष्ट्रवादी)बोरी पार्धी :गोपाळवाडी : साहेबराव पोळ (राष्ट्रवादी)पाटस: अनुराधा शितोळे (राष्ट्रवादी)यवत:९ ) पुरंदरेगराडे: रुपाली झेंडे (राष्ट्रवादी)बेलसर: अजय इंगळे (भाजप)वीर: हरीभाऊ लोळे: (भाजप)निरा शिवतक्रार: प्राजक्ता दुर्गाडे (राष्ट्रवादी).१० ) वेल्हेविंझर: अमोल नलावडे (राष्ट्रवादी)वेल्हे बु : तानाजी मांगडे (राष्ट्रवादी)११ ) भोरकामथडी- भोंगवली: विक्रम खुटवड (राष्ट्रवादी)भोलावडे: प्रवीण जगडाळे (राष्ट्रवादी )वेळू: पोपटराव सुके (भाजप).१२ ) बारामतीसूपा: पल्लवी खेत्रे (राष्ट्रवादी)गुणवडी: शुभांगी शिंदे ( राष्ट्रवादी)पणदरे: मंगेश जगताप (राष्ट्रवादी)वडगाव निंबाळकर: रोहिणी कदम ( राष्ट्रवादी)निंबूत: करण खलाटे ( राष्ट्रवादी)निरवगज: शिवानी देवकाते ( राष्ट्रवादी)१३ ) इंदापूरभिगवण: मेघना बंडगर (राष्ट्रवादी)निमगाव केतकी : सोनाली जाधव ( राष्ट्रवादी)पळसदेव: हर्षदा जाधव : ( राष्ट्रवादी).