Pune Zilla Parishad: राज्यात ई-गव्हर्नन्समध्ये पुणे जिल्हा परिषद प्रथम; शासनाचा १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम, मुख्यमंत्र्यांकडून काैतुक!

पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पुणे जिल्हा परिषदेने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांना प्रशस्तीपत्रक प्रदान करण्यात आले..जिल्हा परिषदेने सुसज्ज संकेतस्थळ, एआय आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, डिजिटल डॅशबोर्ड, भौगोलिक माहिती प्रणाली आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे. या स्पर्धात्मक मूल्यमापनात पुणे जिल्हा परिषदेला २०० पैकी १९६.२५ गुण मिळाले. यापूर्वी १०० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत गजानन पाटील यांना उत्कृष्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी गटात राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला होता. .त्यानंतरच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे जिल्हा परिषद यंदा अव्वल ठरली आहे. सेवा कर्मी पुरस्कारातही जिल्हा परिषदेला प्रथम क्रमांक मिळाला.याबाबत पाटील म्हणाले, ''डिजिटल प्रशासन ही काळाची गरज आहे. पुणे जिल्हा परिषद लोकाभिमुख, पारदर्शक व कार्यक्षम प्रशासनासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.''.पुणे जिल्हा परिषदेने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवणे ही संपूर्ण जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. हा सन्मान केवळ गुणांचा नाही, तर नागरिककेंद्रित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रशासनाच्या वचनबद्धतेचा गौरव आहे. भविष्यातही नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी जिल्हा परिषद कटिबद्ध राहील.- वीरधवल जगदाळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.