Pune Police : मुंबई २६/११ दहशतवादी हल्ल्यात शहीद जवानांना पुण्यात अभिवादन!

Mumbai 26-11 Attack Tribute : पुण्यात झाशीची राणी चौक परिसरात पोलिस मित्र संघटनेतर्फे मुंबई २६/११ दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना आदरांजली अर्पित करण्यात आली. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि नागरिकांनी पुष्पचक्र अर्पण केले.
पुणे : मुंबईत २६/११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पूर्वसंध्येला झाशीची राणी लक्ष्मीबाई चौक परिसरात पोलिस मित्र संघटनेतर्फे शहीद जवान आणि दिल्लीत झालेल्या स्फोटातील मृतांना मेणबत्ती प्रज्वलित करून आदरांजली अर्पण करण्यात आली. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक महेश बाळकोटगी आणि डेक्कन पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक गिरिशा निंबाळकर आदी या वेळी उपस्थित होते.

