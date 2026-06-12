पुणे

प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे–नागपूर वंदे भारत एक्स्प्रेसची क्षमता दुप्पट होणार; ८ ऐवजी १६ डब्यांचा प्रस्ताव, वेटिंग लिस्टचा ताण कमी होणार

Pune Nagpur Vande Bharat Express 16 coach expansion latest news: पुणे–नागपूर (अजनी) वंदे भारत एक्स्प्रेसला वाढत्या प्रतिसादामुळे आठऐवजी सोळा डब्यांचा प्रस्ताव; मंजुरीनंतर प्रवाशांसाठी दुप्पट जागा, वेटिंग लिस्टीतही मोठी दिलासा
Indian Railways Plans Major Upgrade for Pune–Nagpur Vande Bharat Route

Indian Railways Plans Major Upgrade for Pune–Nagpur Vande Bharat Route

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे-नागपूर (अजनी) वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहून या गाडीची क्षमता दुप्पट करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. सध्याच्या आठ डब्यांमध्ये आणखी आठ डबे वाढवून, ती १६ डब्यांची करण्याचा प्रस्ताव पुणे विभागाने मुख्यालय व रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला आहे.

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