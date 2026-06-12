प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे–नागपूर वंदे भारत एक्स्प्रेसची क्षमता दुप्पट होणार; ८ ऐवजी १६ डब्यांचा प्रस्ताव, वेटिंग लिस्टचा ताण कमी होणार

पुणे : पुणे-नागपूर (अजनी) वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहून या गाडीची क्षमता दुप्पट करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. सध्याच्या आठ डब्यांमध्ये आणखी आठ डबे वाढवून, ती १६ डब्यांची करण्याचा प्रस्ताव पुणे विभागाने मुख्यालय व रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला आहे..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.पुणे ते नागपूरदरम्यान १० ऑगस्ट २०२५ रोजी सुरू झालेल्या या गाडीला प्रवाशांचा १०० टक्क्यांहून अधिक प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः उन्हाळी सुट्ट्या आणि सणासुदीच्या काळात वेटिंग लिस्ट मोठी असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी पुणे रेल्वे विभागाने डबे वाढविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून, त्यानंतर प्रवाशांना दुप्पट जागा उपलब्ध होतील..पुणे-अजनी वंदे भारत एक्स्प्रेसला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. प्रवाशांची सोय लक्षात घेऊन आम्ही आठ डबे वाढविण्याचा प्रस्ताव मुख्यालयाला पाठविला आहे. मंजुरी मिळताच याची अंमलबजावणी केली जाईल.- शीलभद्र गौतम, प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.पुण्याहून शेगाव आणि जळगावला जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी असल्याने या गाडीला नेहमी वेटिंग असते. डबे वाढवण्याचा निर्णय प्रवाशांसाठी अत्यंत गरजेचा आणि स्वागतार्ह आहे.- पीयूष संगापूरकर, रेल्वे अभ्यासक, पुणे.Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.प्रवाशांना होणारे फायदेएकाच वेळी दुप्पट प्रवाशांना प्रवासाची संधी मिळेल.सणासुदीच्या काळात वेटिंग लिस्ट कमी होऊन कन्फर्म तिकीट मिळणे सुलभ होईल.अचानक प्रवास करणाऱ्या व्यावसायिक आणि वैद्यकीय गरजा असलेल्या प्रवाशांना दिलासा मिळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.