Pune Nashik Highway: पुणे-नाशिक महामार्गाला नदीचे स्वरूप! चाकणजवळ ५ फूट पाणी; बसमधील प्रवाशांची थरारक सुटका, वाहतूक पूर्णपणे ठप्प

-हरिदास कडचाकण: पुणे नाशिक महामार्गाला वाकी खुर्द ता. खेड गावाजवळ तसेच तळेगाव चौक, आंबेठाण चौका जवळ मार्गावर अगदी तीन चार फूट पाणी साचल्याने महामार्गाला नदीचे स्वरूप आले आहे त्यामुळे पूर्णपणे वाहतूक ठप्प आहे. बस मधील प्रवासीही बस मध्ये अडकले होते . त्या प्रवाशांना अग्निशामक दल तसेच स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने बसमधून बाहेर काढले.पुणे नाशिक महामार्गावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प असल्याने प्रवासी संंतप्त झाले आहेत. ज्या ठिकाणी पाणी साचले आहे तेथे प्रशासन व स्थानिक नागरिकांच्या वतीने जेसीबीने डिव्हायडर फोडून पाणी काढण्याचे काम सुरू होते..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.चाकण ता. खेड परिसरात रात्रभर व आज दिवसभर सुरू असलेल्या पावसाने हैदोस घातला आहे. पावसाचे प्रमाण मोठे असल्याने ओढ्या नाल्यांना मोठ्या प्रमाणात पूर आलेले आहेत. महामार्गावरील पाणी जाण्यासाठी जागा नसल्याने तसेच काही प्लॉटिंगधारकांनी ओढे, नाले बुजविल्याने ओढ्यावर बांधकामे केल्याने वाकी खुर्द गावाजवळ तसेच आंबेठाण ,तळेगाव चौकाजवळ मार्ग पाण्यात बुडाला आहे..अगदी महामार्गावर तीन ते चार, पाच फूट पाणी आहे त्यामुळे वाहतूक ठप्प झालेली आहे त्यातून वाहने कशीबशी बाहेर काढली जात आहेत.अनेक दुचाकी पाण्यात बुडालेल्या होत्या कारही पाण्यात बुडालेल्या होत्या . बसही पाण्यात अडकल्या होत्या. सुमारे पन्नास वर प्रवासी बस मध्ये अडकले होते त्यांना बाहेर काढण्यात आले. एका कंपनीच्या शंभर दुचाकी पाण्यात बुडालेल्या आहेत. .मार्गावरील तीन फर्निचरच्या मॉलमध्ये पाणी शिरलेले आहे तसेच इतर दुकानातही तसेच जाधव वस्ती, सुंबरे नगर येथील काही घरात पाणी शिरलेले आहे. परंतु ते पाणी काढण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतेही प्रयत्न सुरू नाही त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढत आहे . त्यामुळे वाकी खुर्द येथील ग्रामस्थांनी आरोप केला आहे की," प्रशासन तसेच पीएमआरडीएचे याकडे दुर्लक्ष आहे अनेक वेळा या मार्गावर पाणी साचते..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...यावेळी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेले आहे. ज्यांनी ओढे बुजविले आहेत ओढ्यावर बांधकामे केलेली आहेत त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी आहे, परंतु प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे पोलीस यंत्रणाही लक्ष देत नाही. वाहतूक पोलिस विभाग लक्ष देत नाही त्यामुळे आम्ही करायचे काय असा संतप्त सवाल सामाजिक कार्यकर्ते रुपेश जाधव यांनी व इतरांनी केला आहे. चाकण तळेगाव मार्गावर ही पाणी मोठ्या प्रमाणात साचलेले आहे . चाकण शिक्रापूर मार्गावर भोसे येथेही पाणी मोठ्या प्रमाणात साचलेले आहे.त्यामुळे तेथेही वाहतूक ठप्प आहे. मार्गावर संथगतीने वाहतूक सुरू आहे त्यामुळे नागरिक प्रवाशांचे हाल झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.