Water Supply : पुणे शहरात ‘समान पाणी’ मेपासून शक्य; ६७ टाक्या उभारल्या

पुणे - संथगतीने सुरू असलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेला महापालिका प्रशासनाकडून आता गती देण्यास सुरुवात झाली आहे. योजनेचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे मे महिन्यापर्यंत ही योजना मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. .शहरातील विविध भागांमधील पाणीटंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी महापालिकेने २०१७ मध्ये 'समान पाणीपुरवठा' योजना जाहीर केली होती. त्यानंतर ९७३ कोटी रुपयांच्या या योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली होती.दरम्यान, सुरुवातीपासूनच योजनेचे काम विविध कारणांमुळे संथगतीने सुरू होते. भूसंपादनाच्या अभावामुळे कामाला गती मिळण्यास मोठ्या प्रमाणात अडचण येत होती. आता संबंधित कामाला गती देऊन योजना मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत एकूण ८२ पाण्याच्या टाक्या व १२०० किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करायचे आहे. त्यापैकी आत्तापर्यंत पाण्याच्या ६७ टाक्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत, तर उर्वरित टाक्यांची कामे सुरू आहेत. १२०० पैकी ११०० किलोमीटरच्या जलवाहिन्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत.उर्वरित १०० किलोमीटरच्या जलवाहिन्यांची कामे सुरू आहेत. जागेची उपलब्धता, जलवाहिनीच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. पाण्याच्या टाक्या, पंपिंग स्टेशन, जलवाहिन्यांच्या कामांना गती दिली जात आहे..समान पाणीपुरवठा योजनेतील बहुतांश टाक्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. योजनेंतर्गतचे ८५ टक्के काम झाले असून, उर्वरित काम मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल.- नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिकाअसा सुटेल पाणी प्रश्नसमान पाणीपुरवठा योजनेद्वारे तब्बल १२०० किलोमीटरच्या जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रातून जाणाऱ्या मुख्य जलवाहिनीला शहरात ठिकठिकाणी उपजलवाहिन्या जोड दिली जाणार आहे. याच उपजलवाहिन्यांवर व्हॉल्व्ह जोडून पाणीटंचाई असणाऱ्या भागात महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे..जलवाहिन्यांच्या कामाची सद्यःस्थिती (किलोमीटर)१२०० - जलवाहिन्यांची लांबी११०० - काम पूर्ण१०० - काम सुरूडिसेंबरपर्यंतची स्थिती८२ - पाण्याच्या टाक्या६७ - काम पूर्ण१० - जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणाऱ्या टाक्या३ - मार्चपर्यंत होणार पूर्ण२ - जागेअभावी कामे रखडली१५-३५ - लाख लिटर टाक्यांची क्षमता.