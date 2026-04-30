Purandar Airport: पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी एकरी दीड कोटी रुपये मोबदला; सहा महिन्यांत भूसंपादनाचे काम पूर्ण करणार!

पुणे : पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीला एकरी दीड कोटी रुपये दर निश्चित केला आहे. पुढील महिन्यात 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर भूसंपादन करणार आहे. आगामी सहा महिन्यांत भूसंपादनाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील जागा विमानतळासाठी अंतिम केली आहे. मात्र, जागा मालकांना किती मोबदला द्यायचा, हे निश्चित होत नसल्याने भूसंपादन रखडले होते. त्यामुळे सरकारने भूसंपादनाचा दर अंतिम केला आहे. पुढील महिन्यात चार मे पासून मोबदला देऊन जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..विमानतळ भूसंपादनासाठी 'हुडको'कडून सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. भूसंपादन करताना जागेबरोबरच घरे, झाडे, विहीरी व फळबागांचे मूल्यांकन स्वतंत्रपणे करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन हजार हेक्टर क्षेत्र संपादन करणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत.