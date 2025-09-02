Purandar News : पुरंदरच्या चार बहिणींचा स्त्री-पुरुष समानतेचा आदर्श; सावित्रीच्या लेकींनी केले वडिलांचे अंत्यसंस्कार..!

माळशिरस : पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या पुरंदर तालुक्यातील कुभारवळण येथे सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारांचा आणि कृतीचा वारसा जपत ४ मुलींनी आपल्या वडिलांचे अंतिम संस्कार केले..पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण येथील दिनकर हरिभाऊ कामठे यांचे वयाच्या 77 व्या वर्षी अल्पशा आजाराने दुःखद निधन झाले. त्यांना अंत्यविधीसाठी त्यांच्या मुळ गावी कुंभारवळण येथे आणण्यात आले. सुरुवातीला आपल्या समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकतेनुसार त्यांना मुलगा नसल्याने जावयाने अंत्यसंस्कार करावेत अशी चर्चा झाली..मात्र दिनकर कामठे यांची थोरली मुलगी मीना शेंडकर या पिंपरी गावाच्या माजी सरपंच असून गेली अनेक वर्षे महिला सर्वांगीण उत्कर्ष मंडळ (मासूम) या संस्थेच्या सहसंयोजक म्हणून महिला सक्षमीकरणासाठी काम करत असल्याने त्यांनी आपण स्वतःच हे सर्व विधी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांचे पती कृषीभूषण महादेव शेंडकर यांनी याबाबत ग्रामस्थांशी चर्चा केली. त्यानंतर मीना शेंडकर यांनी स्वतः अंत्ययात्रेत मडके धरले. स्मशानभूमीत मीना यांनीच अग्नी दिला तसेच मोहिनी घिसरे, रोहिणी धनावडे, प्रिया बोरकर या इतर ३ बहिणींच्या साथीने उर्वरित विधी केले..याबाबत उपस्थित लोकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही लोकांना आश्चर्य वाटले, काही लोकांनी नाराजी व्यक्त केली तर काहींनी कौतुक सुद्धा केले. विषमतेवर आधारित पितृसत्तेला धक्का देत मीना शेंडकर आणि त्यांच्या ३ बहिणींनी केवळ पुरंदर तालुक्यातीलच नव्हे, तर समाजातील सर्व महिलांसमोर एक आगळावेगळा आदर्श उभा करत स्त्री-पुरुष समानतेच्या वाटेवर कृतिशील पाऊल टाकले हे मात्र नक्की...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.