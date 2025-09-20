Purushottam Karandak 2025

Purushottam Karandak 2025 : नाटकाचा शस्त्रासारखा वापर करा, नाना पाटेकर; ‘पुरुषोत्तम करंडक’चे पारितोषिक वितरण

Nana Patekar : पुरुषोत्तम करंडक पारितोषिक वितरण सोहळ्यात नाना पाटेकर यांचा विद्यार्थ्यांना नाट्यकलेबाबत सशक्त संदेश, “नाटक हे फक्त करमणूक नाही, ते समाजपरिवर्तनाचं शस्त्र आहे!”
पुणे : ‘‘रंगमंचाचा योग्य वापर नक्की करा, पण ते विटाळू नका. नाटकात काम करणे हे फक्त करमणुकीपुरते मर्यादित ठेवू नका. सामाजिक, राजकीय परिस्थिती बदलत राहिली तर हेच नाटक शस्त्र म्हणून वापरायला विसरू नका,’’ असा सल्ला ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना दिला.

