पुणे

राहू येथे सलग दुसऱ्या दिवशी दुसरा बिबट्या जेरबंद; साडेचार वर्षांची मादी पिंजऱ्यात अडकल्याने नागरिकांमधे दहशत

दोन दिवसांत दोन बिबटे जेरबंद झाल्याने परिसरात वाढली भीती; पिंजऱ्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी.
Second female leopard trapped in Rahu; Great panic in the area as leopard gets caught for two consecutive days

Second female leopard trapped in Rahu; Great panic in the area as leopard gets caught for two consecutive days

Sakal

संतोष काळे
Updated on

राहू : राहू नजीक माधवनगर ( ता.दौंड) येथे आज (ता . ४) सायंकाळी साडे सात वाजण्याच्या सुमारास साधारणतः साडेचार वर्ष वयोगटाची बिबट मादी जेरबंद झाली. यापूर्वी (ता.३) पहाटेच्या सुमारास साधारणतः दोन वर्षे वयाचा बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला होता.

Loading content, please wait...
Leopard
daund
Rahul Bajaj
rahud ghat
Leopard attack in Kannad
leopard attack on dogs
leopard attack
leopard attack livestock Maharashtra
leopard attack news
Daund city crime
Marathi News Esakal
www.esakal.com