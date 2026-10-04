राहू येथे सलग दुसऱ्या दिवशी दुसरा बिबट्या जेरबंद; साडेचार वर्षांची मादी पिंजऱ्यात अडकल्याने नागरिकांमधे दहशत

राहू : राहू नजीक माधवनगर ( ता.दौंड) येथे आज (ता . ४) सायंकाळी साडे सात वाजण्याच्या सुमारास साधारणतः साडेचार वर्ष वयोगटाची बिबट मादी जेरबंद झाली. यापूर्वी (ता.३) पहाटेच्या सुमारास साधारणतः दोन वर्षे वयाचा बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला होता..याच ठिकाणी सलग दुसऱ्यांदा आज बिबट्या जेर बंद झाल्याने परिसरात मोठी घबराट पसरली आहे. परिसरात नेमकी बिबट्यांची संख्या किती आहे. याची अधिकृत आकडेवारी वन विभागाकडे नसल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..वनविभागाच्या पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आहे. येऊन पुढील वैद्यकीय तपासणी करून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती वनविभागाच्या वतीने देण्यात आली..राहू परिसरातील अनेक गावांमध्ये बिबट्यांचा लोक वस्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाल्याने आहे.बिबटया लोकांच्या अंगावर धावून येणे, शेळी, मेंढ्यां, कोंबडया आदी पशुधनावर हल्ले करण्याचे प्रकार वाढले आहे. वन्य प्राण्यांच्या दहशतीमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वन विभागाने बिबट्यांना जेरबंद न केल्यास बिबट मानव संघर्ष होण्याची दाट शक्यता आहे..परिसरात पिंजऱ्यांची संख्या वाढवाराहू नजीक शिंदे नगर, माधवनगर, चव्हाणवाडी, राहू - दहिटणे रस्ता परिसरात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे बिबट्यांची संख्या देखील या परिसरात ज्यादा असण्याची दाट शक्यता आहे. परिसरात पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी. अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे..जेरबंद केलेल्या बिबटे नैसर्गिक अधिवासातील लोकेशन पाठवावनविभागाच्या वतीने अनेकदा दौंडच्या पश्चिम पट्ट्यासह राहू बेटपरिसरात परिसरात बिबटे जेरबंद करण्यात आले. मात्र हे बिबट्या नेमके कुठे सोडतात. याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. वनविभागाचे अधिकारी ज्या ठिकाणी नैसर्गिक अधिवासा सोडतात त्या ठिकाणचे लोकेशन गावातील सरपंच किंवा पोलीस पाटील अशा जागृत नागरिकांना पाठविण्यात यावे. अशी मागणी येथील जागृत नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.