पुणे

Rain Update : राज्यात सोमवारपर्यंत पावसाचा अंदाज; कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे विदर्भ, मराठवाड्याला दिलासा शक्य

बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यात १४ सप्टेंबरपर्यंत सर्वदूर पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविली आहे.
Rain Updates

Rain Updates

Esakal
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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पुणे - बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यात १४ सप्टेंबरपर्यंत सर्वदूर पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविली आहे. मोठ्या खंडानंतर पावसाचे आगमन होत असल्याने राज्यातील, विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

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