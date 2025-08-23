पुणे

Raj Thackeray in Pune :राज ठाकरेंनी पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी पदाधिकाऱ्यांना दिला कानमंत्र!

Raj Thackeray on Pune Muncipal Election: तयारी लागण्याचा आदेश देत, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले आहेत?
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Raj Thackeray’s Key Instructions for Party Leaders :महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आज(शनिवार) पुणे दौऱ्यावर आलेले आहेत. यावेळी त्यांनी आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत, पदाधिकाऱ्यांना कानमंत्र दिला आणि महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला लागा असा आदेशही दिला.

याशिवाय, मतदार याद्यांमध्ये जो घोळ झालेला आहे त्या संदर्भात सर्वांनी लक्ष द्यावे. राहुल गांधी यांनी जो मत चोरी संदर्भात आवाज उठवला आहे, त्याबाबत सर्वांनी आपल्या प्रभागात लक्ष देऊन मतदार यादींबाबत जनजागृती करा.  असं राज ठाकरेंनी सांगितलं

तसेच, मतदार याद्यांवर सर्वांनी काम करावे. असे सांगितले. यानंतर ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे त्यांनी हात वर करा, असे राज ठाकरेंनी म्हटले व त्यांचे सर्वांचे फोटोही राज ठाकरे यांनी काढल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय ४० माणसामागे दोन बी एल ए नेमा, याबाबत कुणी कुचराई केली तर त्या प्रभागात मी निवडणूक लढवणार नाही. असंही यावेळी राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले असल्याची माहिती आहे.

५ मिनिटाच्या रस्त्यासाठी अर्धा तास! राज ठाकरेंना अनुभवावं लागलं पुण्याचं ट्रॅफिक... रोज कोंडीत अडकणाऱ्या पुणेकरांच्या मनस्तापात भर

तर पुण्यात आलेल्या राज ठाकरेंना पुण्यातील वाहतूक कोंडीचाही फटका बसल्याचे समोर आले. सोन्या मारुती चौकापासून ते फडके चौकापर्यंतचा अवघा पाच मिनिटांचा रस्ता पार करायला, राज ठाकरेंच्या वाहन ताफ्यास २५ मिनिटे लागली. यावेळी रस्त्यावरील पुणेकरांनाही मनस्ताप झाल्याचे दिसून आले.

Raj Thackeray
mns
MNS Chief Raj Thackeray
pune municipal corporation election

