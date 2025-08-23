५ मिनिटाच्या रस्त्यासाठी अर्धा तास! राज ठाकरेंना अनुभवावं लागलं पुण्याचं ट्रॅफिक... रोज कोंडीत अडकणाऱ्या पुणेकरांच्या मनस्तापात भर

पुण्यातील वाहतूक कोंडीची समस्या केवळ सामान्य नागरिकांनाच नाही तर राजकीय नेत्यांनाही चांगलीच भेडसावत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हेही पुण्यातील कोंडीत गुरफटल्याचे दिसून आले आहेत. सोन्या मारुती चौकापासून फडके चौकापर्यंतचा अवघा पाच मिनिटांचा रस्ता पार करायला तब्बल २५ मिनिटे लागली. यावेळी पुणेकरांनाही मनस्ताप झाला आहे. .पुण्यातील नागरिकांना नेहमीच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. विशेषतः सकाळ- संध्याकाळच्या पीक अवरमध्ये परिस्थिती बिकट होते. दहा मिनिटांचा रस्ता पार करायला दीड तास लागतो, अशी परिस्थिती वारंवार निर्माण होते. रस्त्यांची रुंदी कमी, वाहनांची वाढती संख्या, अपुरा ट्रॅफिक व्यवस्थापन आणि सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामांमुळे ही समस्या अधिक तीव्र झाली आहे..९-१० तास काम, ओव्हटाइम नाही, दिवसाला ६५० रुपयेच मिळतात; PMPLच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं काम बंद आंदोलन, VIDEO VIRAL.आज पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा फटका राज ठाकरेंना बसला आहे. सोन्या मारुती चौकापासून ते फडके चौकापर्यंत राज ठाकरे वाहतूक कोंडीत अडकले होते. पाच मिनिटांच्या रस्त्यासाठी त्यांना २५ मिनिटे लागले आहेत. मात्र या व्हीआयपी दौऱ्यांमुळे पुणेकरांनाही वाहतूक कोंडीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. ताफा अडकल्यामुळे पुणेकरांनाही ताटकळत उभे राहावे लागेल आहे. दहा मिनिटांच्या रस्त्यासाठी दीड तास लागल्याचे दिसून आले आहे. .तर दुसरीकडे व्हीआयपी दौरे आणि सुरक्षा व्यवस्था यामुळे वाहतूक कोंडी आणखी वाढते. नेत्यांच्या हालचालींसाठी रस्ते बंद केल्यामुळे सर्वसामान्यांना वाहतुकीत थांबावे लागते. त्यामुळे त्रास दुपटीने वाढतो. राज ठाकरे यांच्या गाडीचा ताफाही याच कोंडीत अडकला आणि त्यांनीही सामान्य पुणेकरांप्रमाणेच वाहतुकीचा त्रास अनुभवला. या अडचणीमुळे रस्त्यांचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे. मेट्रो व सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन द्यावे. अनधिकृत पार्किंगवर कठोर कारवाई व्हावी. स्मार्ट सिग्नल व आधुनिक ट्रॅफिक व्यवस्थापन लागू करावे, अशी मागणी पुणे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.