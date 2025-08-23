पुणे

५ मिनिटाच्या रस्त्यासाठी अर्धा तास! राज ठाकरेंना अनुभवावं लागलं पुण्याचं ट्रॅफिक... रोज कोंडीत अडकणाऱ्या पुणेकरांच्या मनस्तापात भर

Raj Thackeray Pune Traffic News: पुण्यात वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात आहेत. आज याचा सामना राज ठाकरेंनाही करावा लागला आहे. ते अर्धा तास एकाच ठिकाणी अडकून राहिले होते.
Raj Thackeray Pune Traffic
Raj Thackeray Pune TrafficESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

पुण्यातील वाहतूक कोंडीची समस्या केवळ सामान्य नागरिकांनाच नाही तर राजकीय नेत्यांनाही चांगलीच भेडसावत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हेही पुण्यातील कोंडीत गुरफटल्याचे दिसून आले आहेत. सोन्या मारुती चौकापासून फडके चौकापर्यंतचा अवघा पाच मिनिटांचा रस्ता पार करायला तब्बल २५ मिनिटे लागली. यावेळी पुणेकरांनाही मनस्ताप झाला आहे.

