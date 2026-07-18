Malegaon News : राजेंद्र पवार आणि अँग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट यांचे शेती आणि शेतकरी समर्पित कार्य प्रेरणादायी; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन

माळेगाव - शेतकऱ्यांपर्यंत अत्याधुनिक शेती तंत्र पोहोचविण्याचे, विविध नवनवीन आणि यशस्वी प्रयोगांशी शेतकऱ्यांना अवगत करणे, या कार्यामधून अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आपली कटिबद्धता सिद्ध केली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात केले..नागपूर येथे अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामतीचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांना आज डॉ. सी. डी. मायी कृषीतज्ज्ञ पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ डॉ. सी. डी. मायी, ज्येष्ठ कृषी पत्रकार सुधीर भोंगळे, कृषी विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गिरीश गांधी, श्रीराम काळे यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती..यावेळी गडकरी म्हणाले, 'राजेंद्र पवार आणि अँग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे कृषी क्षेत्रातील कार्य आपल्यासाठी प्रेरणादायी आहे. त्यामुळे डॉ. सी.डी. मायी यांच्या नावाने असलेला पुरस्कार त्यांना मिळत असल्याचा मनापासून आनंद आहे. डॉ. मायी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सातत्याने कार्य करीत आहेत. सरकारी नोकरीतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही त्यांचे कार्य सुरू आहे, ही आदर्श बाब आहे. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात नर्सरी कायदा आला.'."शेतीमध्ये जमीन हा महत्त्वाचा घटक आहे. दर्जेदार उत्पादनासाठी माती परीक्षण आवश्यक आहे. पाण्याच्या संदर्भात काम करण्याची गरज आहे. ठिबक सिंचन, ड्रोनद्वारे फवारणी हेही घटक शेतीमध्ये महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. या सर्व तंत्रांचा वापर शेतीमध्ये केला तरच एकरी उत्पन्न वाढेल आणि शेतकरी समृद्ध होईल. राजेंद्र पवार आणि त्यांचे ट्रस्ट यासंदर्भात सातत्याने शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन करीत आहे, ही समाधानाची बाब आहे,' असेही गडकरी म्हणाले..दरम्यान, सत्काराला उत्तर देताना राजेंद्र पवार यांनी संस्थेच्या स्थापनेपासून ते आजपर्यंतच्या वाटचालीचा मागोवा घेतला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि आप्पासाहेब पवार यांचे संकल्पनेतून उभ्या राहिलेल्या अँग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट या भारतातील पहिले ठिबक सिंचनाचे मॉडल, मुक्त संचार गोठा, सायलेज मुरघास सारखे अनेक शेती प्रयोग यशस्वी केले. तसेच अँग्रीकल्चर ट्रस्टचे विश्वस्त प्रतापराव पवार यांचे पुढाकारातून सुरू असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान महत्वपूर्ण करण्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.