पुणे

Ghodagaon Crime : दारूच्या पैशावरून घोडेगावात खून; पोलिसांची झटपट कारवाई, आरोपी महेंद्र शिंदे अटकेत

दारूच्या पैशावरून वाद, मारहाणीने राजेंद्र सहाणे यांचा मृत्यू; सीसीटीव्ही, साक्षीदारांच्या मदतीने आरोपी महेंद्र शिंदे घोडेगाव पोलिसांच्या जाळ्यात
Fatal Assault Near Ghodegaon Liquor Shop

चंद्रकांत घोडेकर
Updated on

घोडेगाव : घोडेगाव पोलीस ठाणे हददीत 12 मे रोजी सकाळी घोडेगाव गावचे हददीतील देशी दारूच्या दुकानाच्या गेटजवळ झालेल्या मारहाणीत राजेंद्र रघुनाथ सहाने यांचा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार दरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी मारहाण करून मृत्यूस कारणीभूत असणारे महेंद्र सुभाष शिंदे ( रा. घोडेगाव) याला या गुन्ह्यात घोडेगाव पोलिसांनी अटक केली आहे.

