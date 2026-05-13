Ghodagaon Crime : दारूच्या पैशावरून घोडेगावात खून; पोलिसांची झटपट कारवाई, आरोपी महेंद्र शिंदे अटकेत

घोडेगाव : घोडेगाव पोलीस ठाणे हददीत 12 मे रोजी सकाळी घोडेगाव गावचे हददीतील देशी दारूच्या दुकानाच्या गेटजवळ झालेल्या मारहाणीत राजेंद्र रघुनाथ सहाने यांचा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार दरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी मारहाण करून मृत्यूस कारणीभूत असणारे महेंद्र सुभाष शिंदे ( रा. घोडेगाव) याला या गुन्ह्यात घोडेगाव पोलिसांनी अटक केली आहे..राजेंद्र सहाणे हे बेशुध्द अवस्थेत पडलेला असलेबाबत माहिती घोडेगाव पोलिसांना मिळाली होती. घोडेगाव पोलीस ठाणेकडील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी तात्काळ घटनास्थळी जावुन सदर व्यक्तीची ओळख पटवुन रूग्णालयात दाखल केले. त्यावेळी सहाणे यांचा मृत्यु झाल्याचे माहिती मिळाली होती. त्यावेळी मृत्यु बाबत संशय आल्याने परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज चेक करून तसेच मयताचे शवविच्छेदन कार्यवाही मंचर येथे केले आहे. सदर अहवाल तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज व साक्षीदार यांचेकडे तपासामध्ये मयत व्यक्तीस एका संशयित इसमाने मारहाण केल्यामुळे त्याचा मृत्यु झाल्याचे दिसुन आले आहे..सदर अनुषंगाने मारहाण संशयित इसमाचा शोध घेणेकरिता घोडेगाव पोलीस ठाणेचे अधिकारी व अंमलदार यांचे वेगवेगळे पथक तयार करून संशयित महेंद्र सुभाष शिंदे( रा. वडारगल्ली, घोडेगाव ) याला ताब्यात घेवुन चौकशी केली असता त्याने राजेंद्र रघुनाथ सहाणे (वय 57 वर्षे रा.घोडेगाव) यांच्या कडून दारू पिण्यासाठी पैसे न दिल्याचे कारणावरून मारहाण करून त्यास जिवे ठार मारले असल्याचे निष्पन्न झाले..या बाबत घोडेगाव पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असुन आरोपीला न्यायालयाने तीन दिवसाची कोठडी मंजुर केली आहे. नमुद आरोपी याचेवर यापूर्वी देखील गंभीर गुन्हा दाखल असुन त्याबाबत सखोल तपास सुरू आहे.पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार पुढील तपास करीत आहे.