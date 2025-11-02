MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : चांडोली खुर्द (ता.आंबेगाव) येथील राजेश ज्ञानेश्वर इंदोरे हा शिक्षक दापत्याचा मुलगा महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा आला आहे. राजेश आता सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त, मुख्याधिकारी व गटविकास अधिकारी यापैकी एका पदावर कार्यरत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ व नातेवाईकांनी त्याची फेटा बांधून रविवारी (ता.२) मंचर शहरातून सवाद्य मिरवणूक काढली. मुलाचे होत असले कौतुक पाहून आईचे डोळ्यांमध्ये आलेले आनंदाश्रू पाहून उपस्थित भारावून गेले. .MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.जवळे येथील जिल्हा परिषद शाळेत प्राथमिक व त्यानंतर निरगुडसर येथील पंडित नेहरू माध्यमिक विद्यालय व पिंपळगाव येथील श्रीराम विद्यालयात माध्यमिक व अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण झाले. वडील ज्ञानेश्वर व आई मंदाकिनी दोघेही प्राथमिक शिक्षक होते. पण २००६ मध्ये वडिलांचे आकस्मित निधन झाले. या दुःखातून सावरत असतानाच राज्य लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षा राजेश यांनी दिल्या वयाच्या ३० व्या वर्षीच राजेश शासकीय सेवेत रुजू झाले..सध्या राजेश गृह विभाग मंत्रालय येथे कार्यरत आहेत. तसेच त्यांनी यापूर्वी शासनाच्या अन्य विभागात ही काम केले आहे. लोकसेवा आयोगाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर इंदोरे कुटुंबियांच्या आनंदाला पारावरच उरला नाही. ग्रामस्थ व कुटुंबीयांच्या वतीने मंचर शहरातून रथात राजेश, आई मंदाकिनी, पत्नी स्नेहल व परिवारातील सदस्य होते. मिरवणुकीचे नागरिकांनी ठिकठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन राजेश यांचे स्वागत केले..निमा बाणखेले यांच्या हस्ते राजेश इंदोरे यांचा सत्कार करण्यात आला. त्या म्हणाल्या, “अत्यंत संघर्षातून राजेशने प्रवास केला. त्याची चिकाटी, संयम व अभ्यासू वृत्ती पाहता हे यश निश्चित होते. तो ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण ठरला आहे.”.धक्कादायक! 'दारू पिऊन त्रास देत असल्याने बार्शीच्या तरुणाचा खून'; सख्ख्या भावासह दोन नातेवाइकांना अटक...“मी वर्ग एक चा अधिकारी झालो पाहिजे अशी इच्छा वडील ज्ञानेश्वर व आई मंदाकिनी यांची होती. त्यामुळे मंत्रालयात काम करत असताना नियमितपणे अभ्यास केला. विशेष म्हणजे उद्योजक रामदास जैद यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळाले. त्यामुळेच मी वर्ग एक अधिकारी झालो आहे. यापुढे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन देण्यासाठी काम करणार आहे.”- राजेश ज्ञानेश्वर इंदोरे, वर्ग एक अधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.