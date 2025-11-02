पुणे

MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी

Maharashtra’s Proud Moment: राजेश आता सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त, मुख्याधिकारी व गटविकास अधिकारी यापैकी एका पदावर कार्यरत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ व नातेवाईकांनी त्याची फेटा बांधून रविवारी (ता.२) मंचर शहरातून सवाद्य मिरवणूक काढली. मुलाचे होत असले कौतुक पाहून आईचे डोळ्यांमध्ये आलेले आनंदाश्रू पाहून उपस्थित भारावून गेले.
Rajesh Indore Ranks 43rd in MPSC Class 1; Emotional Scenes as Mother Sheds Tears of Happiness

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-डी. के. वळसे पाटील

मंचर : चांडोली खुर्द (ता.आंबेगाव) येथील राजेश ज्ञानेश्वर इंदोरे हा शिक्षक दापत्याचा मुलगा महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा आला आहे. राजेश आता सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त, मुख्याधिकारी व गटविकास अधिकारी यापैकी एका पदावर कार्यरत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ व नातेवाईकांनी त्याची फेटा बांधून रविवारी (ता.२) मंचर शहरातून सवाद्य मिरवणूक काढली. मुलाचे होत असले कौतुक पाहून आईचे डोळ्यांमध्ये आलेले आनंदाश्रू पाहून उपस्थित भारावून गेले.

