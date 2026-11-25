पुणे - शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात मंगेश किवळे यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर घटनास्थळी कोणीही त्यांच्या मदतीसाठी पुढे येत नव्हते. अशा परिस्थितीत राजेश दामोदर काची यांनी धाडस दाखवत जखमी किवळे यांना रिक्षातून ससून रुग्णालयात नेलं आणि उपचारासाठी दाखल केलं.हल्ल्याच्या घटनेनंतर जखमीला तातडीने रुग्णालयात पोहोचवण्याचं महत्त्वाचं काम राजेश काची यांनी केलं. यासोबतच त्यांनी पोलिसांनाही घटनेची माहिती देत मदत केली..राजेश काची हे यापूर्वीही विविध घटनांमध्ये पोलिसांना मदत करत असल्याचं सांगितलं जात आहे. एखाद्या व्यक्तीचा मृतदेह घटनास्थळी पडलेला असला, तरी तो हलवण्यापासून ते पोलिसांना मदत करण्यापर्यंत ते पुढाकार घेतात.न्यायालय परिसरातील हल्ल्याच्या घटनेतही त्यांनी दाखवलेलं धाडस आणि माणुसकी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.