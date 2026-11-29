वेल्हे(पुणे): राजगड तालुक्यातील केळद येथे १९ वर्षीय तरुणीने राहत्या घरात लोखंडी अँगलला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना शनिवारी (ता.२८) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली. आदिती अशोक धुमाळ (वय १९, रा. केळद, ता. राजगड) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. याप्रकरणी मृत तरुणीचा भाऊ शुभम अशोक धुमाळ यांनी वेल्हे पोलीस ठाण्यात खबर दिली आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.वेल्हे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदितीचा भाऊ शुभम अशोक धुमाळ याने शनिवारी दुपारी दोनच्या सुमारास तिला मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिने फोन न उचलल्याने त्याने तिचा मित्र ओंकार जाधव याला संपर्क साधून आदितीला फोन उचलण्याचा निरोप देण्यास सांगितले. त्यानंतर ओंकार याने पुन्हा फोन करून आदितीने घरातील लोखंडी अँगलला गळफास घेतल्याची माहिती दिली..घटनेची माहिती मिळताच गावातील नागरिकांनी तातडीने आदितीला खासगी वाहनातून वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती तिला मृत घोषित केले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.\rया घटनेची नोंद वेल्हे पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून करण्यात आली असून, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार सलगर पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.