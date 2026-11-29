-मनोज कुंभारवेल्हे (पुणे): ऐतिहासिक किल्ले राजगड आणि तोरणागडावर रविवारी (ता. २९) दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोन पर्यटक जखमी झाले. तोरणागडावर झुंजार माचीवर सेल्फी काढताना २२ वर्षीय तरुण सुमारे २० ते २५ फूट खोल गडाच्या आतील बाजूस कोसळून गंभीर जखमी झाला. तर राजगडावर पर्यटनासाठी आलेल्या ४८ वर्षीय महिलेला पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने चालणे अशक्य झाले. दोन्ही ठिकाणी पुरातत्त्व विभागाचे कर्मचारी, वेल्हे पोलीस आणि ट्रेकर्सनी प्रसंगावधान राखत स्ट्रेचरच्या साहाय्याने जखमींना गडाच्या पायथ्याशी आणून खाजगी रुग्णालयात दाखल केले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.तोरणागडावर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव यश शरद पानगे (वय २२, रा. खांडज, ता. बारामती) असे आहे. त्याला बाहेर काढण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाचे राजेंद्र बोराणे, हनुमंत पिल्लारे, सुदाम सांगळे, पवन कुलकर्णी, गौरव सूर्यवंशी,उदय बाबर, ऋषभ कुंभार तसेच वेल्हे पोलीस ठाण्याचे पोलीस कॉन्स्टेबल मयूर जगताप आणि हवेली आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या सदस्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. तर गंभीर दुखापत झाल्याने पर्यटकास पुढील उपचारासाठी खाजगी दवाखान्यात रवाना करण्यात आले असल्याची माहिती वेल्हे पोलिसांनी दिली..दुसऱ्या घटनेत कविता नितीन सांगळे (वय ४८,रा.मांगडेवाडी, पुणे) या राजगडावर फिरण्यासाठी आल्या असताना त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांना चालणे शक्य होत नसल्याने उपचारासाठी त्यांना खाली आणण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाचे विशाल पिलावरे, दीपक पिलावरे, मुंबई येथील ट्रेकॉन ॲडव्हेंचर ग्रुपचे संदेश शिंदे, अक्षय शिंदे, प्रतिराज सावंत यांच्यासह रुपेश राऊत, प्रदीप दुरुडे, आकाश कोळी, ऋषिकेश काटे आणि अशोक काटे यांनी मदत केली..दोन्ही ठिकाणी अवघड आणि निसरड्या वाटांवरून स्ट्रेचरच्या साहाय्याने जखमींना खाली आणताना मदतकर्त्यांना मोठी कसरत करावी लागली. त्यांच्या तत्परतेचे आणि माणुसकीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.पर्यटकांनी खबरदारी घ्यावीगड-किल्ल्यांवर पर्यटनासाठी येताना पर्यटकांनी आपल्या शारीरिक क्षमतेचा विचार करावा. धोकादायक कड्यांवर उभे राहून सेल्फी काढणे, असुरक्षित ठिकाणी फोटोसाठी जीव धोक्यात घालणे टाळावे. थोड्याशा निष्काळजीपणामुळे मोठ्या दुर्घटना घडू शकतात. त्यामुळे पर्यटकांनी सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन राजगड तालुका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.