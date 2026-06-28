पुणे

Pune Accident: राजगड सहलीवर काळाचा घाला! पाबे घाटात ट्रॅव्हल बस ४० फूट दरीत; दोन ठार, 19 जण जखमी..

Pune district Pabe Ghat bus accident latest news: पाबे घाटातील भीषण बस अपघातात दोन पर्यटकांचा मृत्यू, १८ जण गंभीर जखमी; झाडाला बस अडकल्याने मोठी जीवितहानी टळली
Fatal Bus Crash at Pabe Ghat: Rajgad Tour Ends in Tragedy for Mumbai Group

Fatal Bus Crash at Pabe Ghat: Rajgad Tour Ends in Tragedy for Mumbai Group

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-मनोज कुंभार

वेल्हे,(पुणे): राजगड किल्ला पाहण्यासाठी मुंबईहून निघालेल्या पर्यटकांच्या खाजगी बसचा (ट्रॅव्हलचा) राजगड तालुक्यातील पाबे घाटात भीषण अपघात झाला असून यामध्ये दोन जणांचा मृत्यू तर 19 जण जखमी झाल्याची घटना रविवार (ता. 28) जून रोजी पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास घडली.

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