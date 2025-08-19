Shubhra Renuse : राजगडची कन्या थेट नासाकडे! राजगड तालुक्यातील एकमेव विद्यार्थिनी

वेल्हे, (पुणे) - दुर्गम, डोंगरी व प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिती आणि बालवयातच वडिलांच्या अपघाती निधनामुळे तिच्या डोक्यावरचे छत्र हरवले, अशा अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीत शिक्षण घेत पुढे जाण्याची जिद्द ठेवणारी राजगड तालुक्यातील पाबे शाळेची कन्या शुभ्रा नवनाथ रेणुसे हिने नासाकडे झेप घेतली असून राजगड तालुक्यातून निवड होणारी ती एकमेव विद्यार्थिनी आहे..अमेरिकेतील नासा या जगप्रसिद्ध अंतराळ संशोधन संस्थेला भेट देण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील 16 हजार 121 विद्यार्थ्यांपैकी 25 विद्यार्थ्यांची तीन टप्प्यात अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने परीक्षा घेऊन निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पाबे (ता.राजगड) येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सातवीच्या वर्गात शिक्षण घेणारी कु. शुभ्रा नवनाथ रेणुसे या एकमेव विद्यार्थिनीची राजगड (वेल्हे) तालुक्यातून निवड झाली आहे..आंतरविद्यापीठ खगोलशास्त्र व खगोलभौतिकशास्त्र केंद्र (आयुका) व पुणे जिल्हा परिषद यांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत अशा तीन पातळ्या पार करीत शुभ्रा रेणुसे हिने हे घवघवीत यश मिळविले आहे. या तिच्या यशाबद्दल संपूर्ण राजगड तालुक्यातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..वडिलांच्या सावलीविना मोठी झालेली ही कन्या आज आपल्या मेहनत,आत्मविश्वास, जिद्द, चिकाटी, निरंतर अभ्यास आणि शिक्षणातील उत्कटतेमुळे अकल्पनीय उंचीवर गरुडभरारी घेतली आहे.याविषयी बोलताना शुभ्रा रेणुसे म्हणाली, शाळेतील मुख्याध्यापक व वर्गशिक्षक सुरेश कोळी,कविता साळुंके या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली दर बुधवारी व शनिवारी गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून शाळेने सुरु केलेल्या ऑनलाईन टेस्ट सोडविणे, चालू घडामोडींसाठी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली बातम्या पाहणे, गुगलवर माहिती सर्च करणे, आठवी, नववी आणि दहावीच्या पाठ्यपुस्तकांचा बारकाईने अभ्यास करणे व त्यावर आधारित ऑनलाईन टेस्ट पुन्हा पुन्हा सोडविणे, त्याचबरोबर मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची गटशिक्षणाधिकारी संग्राम पाटील साहेब यांनी अभिरूप मुलाखतीचे आयोजन करून सर्व विद्यार्थ्यांना अनमोल मार्गदर्शन केले त्यामुळे आत्मविश्वास द्विगुणित झाला.मला मिळालेल्या या संधीचे नक्की सोनं करेन.".दुर्गम अशा राजगड तालुक्यातील शुभ्रा रेणुसे हिची नासाला जाण्यासाठी झालेली निवड अभिमानास्पद असून राजगड तालुक्याच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष लक्ष देणार आहे.- शंकर मांडेकर, आमदार भोर विधानसभा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.