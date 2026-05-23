Maharashtra Governance Failure: सामाजिक समता व रोजगार निर्मितीत राज्य सरकार अपयशी : राजू शेट्टींची टीका

नारायणगाव : रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असलेले शेती, वस्र उद्योग, लघुउद्योग याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे देशात रोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सामाजिक समता,बंधुता राखण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली..शेतकरी मुलांच्या विवाह समस्ये संदर्भातील नवरदेव या चित्रपटाच्या प्रमोशन साठी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे शुक्रवारी (ता. 22) सायंकाळी नारायणगाव येथे आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष, प्रभाकर बांगर, तालुका अध्यक्ष प्रमोद खांडगे,प्रकाश कोळेकर, संतोष पवार, राजेश खांडगे, अंकुशशेठ चव्हाण,आनंद ढवळे, अमित डोंगरे, जयेश खांडगे रमेश शिंदे, विक्रम सोलाट, प्रवीण डोंगरे शिवदास शिंदे,अनिल गावडे आदि उपस्थित होते..माजी खासदार शेट्टी म्हणाले कृषी प्रधान असलेल्या देशातील बहुसंख्या हाताला काम देण्याची क्षमता शेतीमध्ये आहे. मात्र राज्यकर्त्यांचे शेतीच्या प्रश्नाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. यामुळे शेतीतून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. हीच परिस्थिती हातांना काम देणाऱ्या वस्त्र उद्योग, लघुउद्योगाची आहे. आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याची घोषणा लोकप्रतिनिधी करतात. मात्र यामधून किती रोजगार निर्मिती होते हा प्रश्न आहे. स्त्री कडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन अजूनही बदललेला नाही. बहुतेक दांपत्याला वाटतं की शक्यतो आपल्या घरात मुलगा जन्माला यावा.मुलगी जन्माला येऊच नये..त्यामुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पेट्रोल, डिझेल बचत करण्याचे आवाहन जनतेला करतात. मात्र त्याचे अनुकरण भाजपचे नेते करताना दिसत नाहीत. निर्माण झालेली डिझेल, पेट्रोल, गॅसची टंचाई, बेरोजगारी हे राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे. अशी टीका यावेळी त्यांनी केली.