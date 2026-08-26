पुणे

Electric Short Circuit: राजुरीत शॉर्टसर्किटमुळे दिड एकर ऊस जळून खाक; शेतकरी हाडवळे यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान, महावितरणकडून भरपाईची मागणी

राजुरीतील शेतकरी प्रभाकर हाडवळे यांचा दीड एकर ऊस शॉर्टसर्किटमुळे जळून खाक; लाखोंचे नुकसान, महावितरणकडून भरपाईची मागणी
A one-and-a-half-acre sugarcane crop was gutted in a fire caused by a suspected short circuit at Rajuri in Junnar taluka. Strong winds reportedly caused friction between electricity wires, leading to sparks that ignited the standing sugarcane crop. Farmer Prabhakar Mahadev Hadawale has suffered losses worth lakhs of rupees and has sought compensation from Mahavitaran.

A one-and-a-half-acre sugarcane crop was gutted in a fire caused by a suspected short circuit at Rajuri in Junnar taluka. Strong winds reportedly caused friction between electricity wires, leading to sparks that ignited the standing sugarcane crop. Farmer Prabhakar Mahadev Hadawale has suffered losses worth lakhs of rupees and has sought compensation from Mahavitaran.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेश कणसे

आळेफाटा : राजुरी येथे आज हया गावात शाॅट सर्किटमुळे दिड एकर ऊस जळून खाक झाल्याची घटना आज सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास घडली.

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