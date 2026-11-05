पुणे

Someshwar Sugar Factory: सोमेश्वर कारखान्याला नवे नेतृत्व! राजवर्धन शिंदे तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदी; संग्राम सोरटे उपाध्यक्ष

Rajvardhan Shinde Takes Charge as Chairman for the Third Time: २१ पैकी २१ जागांवर विजयानंतर सोमेश्वर कारखान्याच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची बिनविरोध निवड
Rajvardhan Shinde Takes Charge as Someshwar Sugar Factory Chairman for Third Time Sangram Sorte Elected Vice Chairman Unopposed

Rajvardhan Shinde Takes Charge as Someshwar Sugar Factory Chairman for Third Time Sangram Sorte Elected Vice Chairman Unopposed

esakal

चिंतामणी क्षीरसागर ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडगाव निंबाळकर: सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदी राजवर्धन शिंदे यांची, तर उपाध्यक्षपदी संग्राम सोरटे यांची गुरुवारी (दि. ५) बिनविरोध निवड झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी दिग्विजय आहेर यांनी निवड प्रक्रियेनंतर अधिकृत घोषणा केली. या निवडीनंतर जय पवार यांनी कारखान्याला भेट देऊन नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

Loading content, please wait...
Baramati
pune
district
Sunetra Pawar
Someshwar Sugar Factory news