Someshwar Sugar Factory: सोमेश्वर कारखान्याला नवे नेतृत्व! राजवर्धन शिंदे तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदी; संग्राम सोरटे उपाध्यक्ष

वडगाव निंबाळकर: सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदी राजवर्धन शिंदे यांची, तर उपाध्यक्षपदी संग्राम सोरटे यांची गुरुवारी (दि. ५) बिनविरोध निवड झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी दिग्विजय आहेर यांनी निवड प्रक्रियेनंतर अधिकृत घोषणा केली. या निवडीनंतर जय पवार यांनी कारखान्याला भेट देऊन नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कारखान्याच्या मुख्यालयात संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर जय पवार यांनी संचालक मंडळाशी संवाद साधला. दिवंगत लोकनेते अजितदादा पवार यांनी जिवापाड जपलेला, आपल्या कष्टातून उभा केलेला आणि शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवलेला सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाचा कारखाना आहे. अजितदादांनी जपलेला सहकाराचा हा समृद्ध वारसा अधिक सक्षमपणे पुढे नेणे, शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम राखणे आणि कारखान्याची प्रतिष्ठा उंचावणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे जय पवार यांनी सांगितले..कारखान्याची भविष्यातील वाटचाल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सभासदांचे हित आणि सर्वांगीण प्रगती याबाबत त्यांनी संचालकांशी चर्चा केली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार, खासदार पार्थ पवार यांचे मार्गदर्शन आणि संचालक, सभासद, शेतकरी व कर्मचाऱ्यांची एकजूट यांच्या बळावर सोमेश्वर कारखाना प्रगतीची नवी शिखरे गाठेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.दरम्यान, कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने सर्वच्या सर्व २१ जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व मिळविले होते. यामधून अध्यक्षपदाची जबाबदारी कोणावर येते याबाबत अनेक तर्क वितर्क लावले जात होते..अखेर अध्यक्षपदासाठी अनुभवी राजवर्धन शिंदे यांना संधी देण्यात आली. शिंदे यांची अध्यक्षपदी तिसऱ्यांदा निवड झाली आहे. यापूर्वी दुष्काळी परिस्थितीत त्यांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली होती. आता पक्षाने आणि सुनेत्रा पवार यांनी सोपवलेली जबाबदारीही यशस्वीपणे पार पाडू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...उपाध्यक्ष संग्राम सोरटे हे यापूर्वी दोन वेळा संचालक म्हणून कार्यरत होते. उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी सभासदांनी सुनेत्रा पवार यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्व २१ जागांवर पॅनेलला विजय मिळवून दिला आहे. त्यामुळे आता सभासदांचा विश्वास सार्थ ठरविण्याची जबाबदारी संचालक मंडळावर असून, कारखान्याची यशस्वी वाटचाल कायम ठेवण्यासाठी सर्वजण एकजुटीने काम करू, अशी ग्वाही दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.