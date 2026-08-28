Supriya Sule Ajit Pawar : ‘दादा, तू कुठूनतरी अचानक येशील असं आजही वाटतं...’; राखीपौर्णिमेला सुप्रिया सुळेंची अजितदादांसाठी भावनिक पोस्ट

Supriya Sule emotional post : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राखीपौर्णिमेनिमित्त दिवंगत नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देत भावनिक पोस्ट केली आहे. भावाच्या आठवणींनी व्याकूळ झालेल्या सुप्रिया सुळे यांनी अजितदादांसोबतच्या आठवणी आणि त्यांच्या नात्यातील जिव्हाळा सोशल मीडियावरील पोस्टमधून व्यक्त केला आहे..‘प्रिय दादा, आज राखीपौर्णिमा... पण यावेळी तू सोबत नाहीस, ही जाणीव मनाला खूप अस्वस्थ करत आहे,’ अशा शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. सात महिन्यांपूर्वीची ती भीषण सकाळ आणि अजित पवार यांचे अचानक निघून जाणे यावर आजही विश्वास बसत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. .लहानपणापासून एकत्र वाढताना झालेली भांडणे, एकमेकांवरील प्रेम आणि एकमेकांविषयीचा अभिमान, हाच आपल्या नात्याचा पाया होता, असे सुप्रिया सुळे यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले. अजितदादा आज आपल्यात नसले तरी त्यांच्या आठवणी मात्र कायम मनात असल्याचे त्यांनी सांगितले..Ajit Pawar Statue: बारामतीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राज्यातील पहिल्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे भावपूर्ण लोकार्पण; तिरंगा सर्कलजवळ स्मृतीस्थळाला मान्यवरांची उपस्थिती.‘आजही वाटतं, तू कुठूनतरी अचानक येशील, राखी बांधून घेशील, बहिणींसोबत गप्पागोष्टी करत पुन्हा कुटुंबात रमून जाशील,’ अशी भावनिक आठवण सुप्रिया सुळे यांनी शेअर केली आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली पोकळी कधीच भरून निघणार नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. ‘तू जिथे असशील, तिथून तुझं प्रेम आणि आशीर्वाद असेच सदैव पाठीशी राहू दे,’ असे म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या दिवंगत भावाला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.राखीपौर्णिमेच्या दिवशी सुप्रिया सुळे यांनी केलेल्या या भावनिक पोस्टमुळे अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या भावाबहिणीच्या नात्याच्या आठवणी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.