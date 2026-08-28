पुणे

Supriya Sule Ajit Pawar : ‘दादा, तू कुठूनतरी अचानक येशील असं आजही वाटतं...’; राखीपौर्णिमेला सुप्रिया सुळेंची अजितदादांसाठी भावनिक पोस्ट

Supriya Sule Raksha Bandhan post : राखीपौर्णिमेनिमित्त सुप्रिया सुळेंनी अजितदादांसाठी भावनिक पोस्ट केली. ‘दादा, तू कुठूनतरी अचानक येशील असं आजही वाटतं...’ म्हणत व्यक्त केल्या भावना.
Supriya Sule Ajit Pawar rakshabandhan post

Supriya Sule Ajit Pawar rakshabandhan post

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Supriya Sule emotional post : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राखीपौर्णिमेनिमित्त दिवंगत नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देत भावनिक पोस्ट केली आहे. भावाच्या आठवणींनी व्याकूळ झालेल्या सुप्रिया सुळे यांनी अजितदादांसोबतच्या आठवणी आणि त्यांच्या नात्यातील जिव्हाळा सोशल मीडियावरील पोस्टमधून व्यक्त केला आहे.

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