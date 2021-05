पुण्यात गुन्हेगाराच्या अंत्ययात्रेत 125 दुचाकींचा सहभाग

पुणे : कोरोनामुळे सर्वसामान्य नागरीकांच्या अंत्ययात्रेसाठी अवघ्या २०-२५ जणांनाच मुभा आहे, असे असताना खून झालेल्या एका सराईत गुन्हेगाराची शनिवारी (ता.१५) दुपारी धनकवडी ते कात्रज स्मशानभूमी दरम्यान अंत्ययात्रा निघाली. हे प्रकरण तेवढ्यावरच थांबले नाही, तर पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून अंत्ययात्रेत १०० ते १२५ दुचाकींची रॅलीही निघाली. शेवटी सहकारनगर पोलिसांनी २०० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. (Rally of 125 bikes at the funeral of the criminal in Pune)

सिद्धार्थ पलंगे, कुणाल चव्हाण, सुनील खाटपे, अमित खाटपे, सौरभ भगत, राजकुमार परदेशी, ऋषीकेश भगत, गणेश फाळके यांच्यासह त्यांच्या साथीदारांच्याविरुद्ध कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन आणि संचारबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक हरिश्‍चंद्र केंजळे यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धनकवडी येथील सराईत गुन्हेगार माधव हनुमंत वाघाटे याचा शुक्रवारी (ता.१४) मध्यरात्रीच्या सुमारास बिबवेवाडी येथील ओटा स्कीम परिसरात १० जणांच्या टोळक्‍याने खून केला.

त्यानंतर शनिवारी दुपारी साडे बारा वाजता वाघाटे याच्यावर कात्रज येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार होते. त्यावेळी वाघाटे याच्या २०० हून अधिक साथीदारांनी १०० ते १२५ दुचाकींवरून त्याच्या अंत्ययात्रेत सहभाग घेतला. टोळक्‍याने बालाजीनगर ते धनकवडी तेथून कात्रज स्मशानभूमीपर्यंत दुचाकी रॅली काढून शांततेचा भंग केला. दरम्यान, पोलिसांकडून नेहमीप्रमाणे सर्व घटना घडल्यानंतर, त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सहकारनगर पोलिसांकडून २०० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर आता संबंधीत सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासून आरोपींचा शोध घेण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून केला जात आहे.

कोरोनाकाळात गुंडांसाठी विशेष सवलत आहे काय ?

सर्वसामान्य नागरिकांना अंत्यसंस्कार, लग्नविधीसाठी २०-२५ जणांना परवानगी दिली जाते. मात्र १०० ते १२५ दुचाकींच्या रॅलीमध्ये गुंडाची अंत्ययात्रा निघते, त्यामध्ये २०० हून अधिकजण सहभागी होतात. असे असतानाही पोलिसांकडून मात्र त्यांना अटकाव करण्याचा कुठलाही प्रयत्न होत नाही. गुंडांसाठी कोरोना काळात शहराची शांतता भंग करणे, बेकायदा जमाव जमविणे, दहशत निर्माण करणे, यासाठी विशेष सवलत आहे काय? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

