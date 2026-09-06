Ram Mandir Trust: राम मंदिर ट्रस्टचे महासचिव स्वामी गोविंद देवगिरीजींचा महाराष्ट्र दौरा संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या चरणी नतमस्तक होऊन सुरू

आळंदी : अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या महासचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरीजी महाराज यांनी आपल्या महाराष्ट्र दौऱ्याची सुरुवात संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या चरणी नतमस्तक होऊन केली..श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या 2 सप्टेंबर 2026 रोजी अयोध्येत झालेल्या बैठकीत स्वामी गोविंद देवगिरीजी महाराज यांची ट्रस्टच्या महासचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली. यापूर्वी ते ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. महासचिवपदी नियुक्तीनंतर दिल्लीहून मुंबईमार्गे पुण्यात आगमन झाल्यानंतर स्वामी गोविंद देवगिरी यांनी सर्वप्रथम आळंदी येथे येऊन संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधीचे दर्शन घेण्याची आपली इच्छा पूर्ण केली. शनिवारी (ता. 5 ) रात्री सुमारे दहा वाजण्याच्या सुमारास त्यांचे आळंदीत आगमन झाले..आळंदी येथे आगमन झाल्यानंतर त्यांनी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी मंदिरात जाऊन माऊलींच्या समाधीचे दर्शन घेतले, तसेच सिद्धेश्वर महाराजांचेही दर्शन घेतले. यावेळी विश्वस्त अॅड. रोहिणी पवार उपस्थित होत्या. दर्शनानंतर स्वामीजींनी मंदिराची परिक्रमा केली..यानंतर श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानच्या कार्यालयात त्यांचा संस्थानच्या वतीने शाल, श्रीफळ व पुष्पहार देऊन सत्कार करण्यात आला. अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या महत्त्वपूर्ण जबाबदारीवर नियुक्ती झाल्यानंतरही संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या चरणी प्रथम नतमस्तक होण्याची स्वामीजींची भावना ही महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेशी असलेले त्यांचे अतूट नाते अधोरेखित करणारी ठरली..“अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या महासचिवपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम माऊलींचे दर्शन घेऊन त्यांच्या चरणी नतमस्तक व्हावे, अशी माझी इच्छा होती. माऊलींच्या आशीर्वादाने पुढील कार्याला निश्चितच बळ मिळेल,” अशी भावना यावेळी स्वामी गोविंद देवगिरीजी महाराज यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.