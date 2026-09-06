पुणे

Ram Mandir Trust: राम मंदिर ट्रस्टचे महासचिव स्वामी गोविंद देवगिरीजींचा महाराष्ट्र दौरा संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या चरणी नतमस्तक होऊन सुरू

राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे नवे महासचिव स्वामी गोविंद देवगिरीजी महाराज, जबाबदारी स्विकारताच आळंदीतील संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधीला प्रथम नतमस्तक
Swami Govind Devgiri Maharaj seeks Mauli’s blessings in Alandi

Swami Govind Devgiri Maharaj seeks Mauli’s blessings in Alandi

Sakal

विलास काटे
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आळंदी : अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या महासचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरीजी महाराज यांनी आपल्या महाराष्ट्र दौऱ्याची सुरुवात संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या चरणी नतमस्तक होऊन केली.

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