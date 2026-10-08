Nana Patekar : नाना पाटेकर यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीचे मोठे नुकसान - रामदास आठवले

खडकवासला - ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली. नाना पाटेकर हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र होते. आपल्या दमदार अभिनयातून त्यांनी देशभरात वेगळी ओळख निर्माण केली होती, असे आठवले यांनी सांगितले..पोलिस अधिकारी, शेतकरी तसेच सामाजिक आशयाच्या विविध भूमिका नाना पाटेकर यांनी अत्यंत प्रभावीपणे साकारल्या. त्यांच्या अभिनयाला मराठी प्रेक्षकांसह देशभरातील रसिकांची मोठी पसंती मिळाली. नानांच्या अभिनयातील ताकद आणि भूमिकांमध्ये पूर्णपणे झोकून देण्याची त्यांची शैली कायम स्मरणात राहील, असे आठवले म्हणाले..नाना पाटेकर यांच्याशी अनेकदा भेटी झाल्याचे आठवले यांनी सांगितले. आपल्या चेहऱ्याची ठेवण आणि आवाजाची नानांच्या आवाजाशी काही वेळा तुलना केली जात असल्याचा किस्साही त्यांनी सांगितला. नाना हे स्पष्टवक्ते आणि मनातील विचार परखडपणे मांडणारे कलाकार होते, अशी आठवण त्यांनी सांगितली..नाना पाटेकर यांनी हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत जवळपास पाच दशकांचा ठसा उमटविला. त्यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढणे कठीण आहे. त्यांच्या अभिनयाची आणि व्यक्तिमत्त्वाची आठवण कायम रसिकांच्या मनात राहील, असे सांगत आठवले यांनी नाना पाटेकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.