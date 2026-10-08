पुणे

Nana Patekar : नाना पाटेकर यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीचे मोठे नुकसान - रामदास आठवले

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली.
Nana Patekar and Ramdas Athawale

Nana Patekar and Ramdas Athawale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला - ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली. नाना पाटेकर हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र होते. आपल्या दमदार अभिनयातून त्यांनी देशभरात वेगळी ओळख निर्माण केली होती, असे आठवले यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Ramdas Athawale
death
Film Industry
demise
Nana Patekar
Marathi News Esakal
www.esakal.com