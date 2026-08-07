पुणे

रेंज रोव्हर एसव्ही अल्ट्रा भारतात दाखल

रेंज रोव्हर एसव्ही अल्ट्रा भारतात दाखल
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रेंज रोव्हर एसव्ही अल्ट्रा
भारतात दाखल
मुंबई, ता. ७ ः रेंज रोव्हरतर्फे एसव्ही अल्ट्रा ही उत्कृष्ट फिनिश आणि जगातील सर्वोत्तम ऑडिओ तंत्रज्ञान असलेली सर्वाधिक आलिशान आणि आधुनिक मोटार दाखल केली आहे. रेंज रोव्हर एसव्ही अल्ट्राची किंमत ३८ कोटी रुपयांपासून (एक्स-शोरूम नवी दिल्ली) सुरू होते.
या मोटारीत एसव्ही इलेक्ट्रोस्टॅटिक साउंड या नव्या तंत्रज्ञानामुळे तिची केबिन जणू एखाद्या कॉन्सर्ट हॉलसारखी भासते. एखाद्या वाहनात इलेक्ट्रोस्टॅटिक ऑडिओ तंत्रज्ञान वापरण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. त्याचबरोबर या मोटारीला देण्यात आलेला टायटन सिल्व्हर फिनिश तिला वेगळी चमक दिसते. नवी रेंज रोव्हर सेंटर कॅप आणि सॅटिन प्लॅटिनम इन्सर्ट असलेली २३ इंची चाके यामुळेही तिचे बाह्यसौंदर्य अधिक आकर्षक बनले आहे.

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