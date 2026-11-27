पुणे: मराठाकालीन इतिहासातील महत्त्वाचा दस्तऐवज उजेडात आला आहे. सरदार बाबूराव पासलकर देशमुख यांची सहा ओळींची गोलाकार मुद्रा असलेले ऐतिहासिक पत्र पुणे पुरालेखागारात आढळले आहे. राजापुरी प्रांताच्या सुभेदाराला लिहिलेल्या या पत्रावरील मुद्रेचा शोध पासलकर घराण्याचे अभ्यासक आणि दख्खन इतिहास संशोधन संस्थेचे संशोधक ऋषिकेश पासलकर यांनी लावला. या मुद्रेचे वाचन निखिल भापकर यांनी केले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.या मुद्रेवर देवनागरी लिपीत ‘श्री अंबा तुकाई चरणी तत्पर सुभानजी सूत बाबूराव पासलकर निरंतर’ असा मजकूर आहे. यातून पासलकर घराण्याचे कुलदैवत असलेल्या अंबा तुकाई देवीप्रतीची श्रद्धा स्पष्ट होते. तसेच या मुद्रेमुळे तत्कालीन सरदारांची ओळख, वंशपरंपरा आणि धार्मिक निष्ठा यांचा अभ्यास करण्यास मदत होणार आहे..बाबूराव पासलकर (इ.स. १७३८ ते १८००) हे मोसे खोऱ्यातील वीर बाजी पासलकर देशमुख यांच्या घराण्यातील होते. त्यांचे वडील सुभानजी पासलकर हे थोरले शाहू महाराज यांच्या काळातील सरदार होते. बाबूराव पासलकर यांनी विश्रामगडचे हवालदार म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.अवचितगड, रतनगड, बिरवाडीगड, नागठाणे आणि सुधागड परिसरातील किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनाशीही त्यांचा संबंध होता. तसेच वसई आणि जंजिऱ्याच्या मोहिमांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला होता. या शोधामुळे मराठाकालीन सरदारांच्या इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचा प्राथमिक दस्तऐवज उपलब्ध झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.