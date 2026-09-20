Ration Wheat: लासुर्णेत काळ्या बाजारात जाणारा २५ हजार किलो रेशनिंगचा गहू पकडला; ट्रकसह २१.२५ लाखांचा माल जप्त

वालचंदनगर: लासुर्णे (ता.इंदापूर) येथे नागरिकांनी काळ्या बाजारामध्ये विक्रीसाठी चाललेला रेशनिंगचा २५ हजार गहू पकडून दिला. याप्रकरणी पोलिसांनी हगारेवाडीच्या माजी सरपंचासह ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल केला असून गहू व ट्रकसह २१ लाख २५ हजार रुपयांचा माल जप्त केल्याची घटना घडली.यामध्ये ६ लाख २५ हजार रुपयांच्या गव्हाचा समावेश आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.\rयाप्रकरणी पोलिसांनी ट्रक चालक विलास नारायण गावडे (वय ५३, रा. डाळज नंबर व हगारेवाडीचे माजी सरपंच सतिश सुखदेव हगारे (रा. हगारेवाडी) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिस हवालदार काशिनाथ साहेबराव नागराळे यांनी पोलिस ठाण्यामध्ये खबर दिली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार १६ सप्टेंबर रोजी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास लासुर्णे गावातील बोरी चौकामधून रेशनिंचा गहू काळ्या बाजाराध्ये विक्री साठी चालला असल्याचा संशय आल्यानंतर गोरख अंकुश धापटे ( वय ३९,रा. हगारेवाडी) व सात- आठ नागरिकांना ट्रक लासुर्णेमध्ये पकडून पोलिसांना कळविले. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन ट्रक ताब्यात घेतला. .सदरच्या ट्रक मध्ये ५० किलो वजनाच्या गव्हाच्या ५०० गोण्या होत्या. सदरचा रेशनिंगचा गहू सोलापूरमधील शासकीय गोदामामधून भरुन तो मोहोळ (जि.सोलापूर) येथील शासकीय गोडावून मध्ये खाली करावयाचा होता. मात्र विलास गावडे सतिश हगारे यांनी संगनमत करुन सदरचा गहू काळ्या बाजाराने विक्रीसाठी इंदापूर तालुक्यातील लासुर्णे गावामध्ये आणला असल्याचा संशय आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...याप्रकरणी पोलिसांनी विलास नारायण गावडे व सतिश हगारे यांच्यावर अत्यावश्यक मूल कायद्यानूसार गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्याकडून ६ लाख २५ हजार रुपयांचा गहू व १५ लाख रुपये किमतीचा ट्रक जप्त केला आहे.तपास वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गोपाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश घोरपडे करीत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.