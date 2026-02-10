महामार्गाच्या सेवा रस्त्यांवर धुळीचे लोट
रावेत, ता. १० : मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरील रावेत येथील धर्मनाथ महाराज पुलाखालील रस्ता, दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते आणि महामार्ग परिसरात अवजड वाहनांची रहदारीमुळे धुळीचे प्रमाण वाढले असून त्याने नागरिकांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरिकांना श्वसनविकार, अॅलर्जी, डोळ्यांची जळजळ, तसेच घशाचे आजार उद्भवत आहेत.
धर्मनाथ महाराज उड्डाणपुलाखालील रस्ता आणि लगतच्या सेवा रस्त्यांवरून दररोज मोठ्या संख्येने अवजड वाहने, ट्रक, कंटेनर, डंपर व मालवाहू वाहने जात असल्याने सतत धूळ उडत आहे. या मार्गाचा वापर स्थानिक रहिवासी, विद्यार्थी, दुचाकीस्वार आणि पादचारी रोज करतात. मात्र, रस्त्यावरील असमानता, खड्डे, विनाडांबरीकरणाचा कच्चा रस्ता आणि सतत वाहतुकीचा भार यामुळे हा मार्ग धुळीचा पट्टा बनला आहे. सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी तर परिस्थिती अधिकच बिकट होते.
दुकाने, घरांवर धुळीचे थर
नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी धूळ साचल्यामुळे परिसरातील दुकाने, घरे, आणि वाहनांवर सतत धुळीचा थर बसतो. या समस्येमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भुयारी मार्ग आणि जवळील सेवा रस्त्याची दुरवस्था प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यावी. नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असून धुळीच्या त्रासावर त्वरित उपाययोजना कराव्यात.
- सोपान कोरडे, स्थानिक नागरिक
धूळ सदृश्य वातावरणात दीर्घकाळ राहिल्यास फुफ्फुसांचे आजार, दमा, अॅलर्जी आणि मुलांमधील श्वसनविकार वाढण्याचा धोका असतो. विशेषतः लहान मुलांमध्ये याचे परिणाम लवकर दिसतात. त्यामुळे रस्त्यावर नियमित पाण्याची फवारणी करणे, डांबरीकरण करणे व वाहतुकीचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.
- डॉ.दीपेश अग्रवाल, आरोग्यविषयक तज्ज्ञ
