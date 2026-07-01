RBI Report: रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नागरी सहकारी बँका भक्कम; मालमत्ता गुणवत्ता सुधारली

पुणे : रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या वित्तीय स्थैर्य अहवालानुसार देशातील नागरी सहकारी बँकांची मालमत्ता गुणवत्ता सुधारली असून, भांडवल पर्याप्तता देखील मजबूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक सक्षमता अधोरेखित करणाऱ्या या अहवालामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राबद्दलचा सर्वसामान्यांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, असे मत बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले..भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे मूल्यांकन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून दर सहा महिन्यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. ३० जून रोजी जाहीर झालेल्या अहवालानुसार, मार्च २०२६ अखेर नागरी सहकारी बँकांच्या कर्जवाटपात वार्षिक ९.६ टक्के वाढ झाली असून, अनुत्पादक कर्जांमध्ये (एनपीए) लक्षणीय घट झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेल्या १९४ नागरी सहकारी बँकांची प्रतिकूल परिस्थितीतील क्षमता चाचणी (स्ट्रेस-टेस्ट) घेतली असता, तीव्र आर्थिक संकटातही तग धरून राहण्याची त्यांची क्षमता सिद्ध झाली आहे. नागरी क्षेत्रातील एकूण मालमत्तेपैकी ७१ टक्के मालमत्ता याच बँकांमध्ये असल्याने हे निष्कर्ष संपूर्ण क्षेत्राचे सक्षमीकरण दर्शवणारे आहेत. उत्तम प्रशासन, सक्षम जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रभावी कर्जवसुली या त्रिसूत्रीमुळे हे क्षेत्र मजबूत होत आहे..ठेवी वाढवण्याचे आव्हान अहवालानुसार, बँकांमधील ठेवींची वाढ ही कर्जवाढीच्या तुलनेत मंदावत असून, खातेदारांचा कल म्युच्युअल फंड, शेअर्सकडे वळत आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या ‘डायरेक्ट रिटेल योजने’मुळे बँकांना ठेवी वाढवण्यासाठी केवळ व्याजदरांवर अवलंबून न राहता नावीन्यपूर्ण योजना आणि डिजिटल सुविधांवर भर द्यावा लागेल..‘रिस्क बेस्ड प्रिमियम’चे संकेतविमा महामंडळाच्या जोखमीनुसार प्रीमियम (रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क) रचनेमुळे बँकांना स्वतःची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम ठेवावी लागणार आहे. आगामी काळात सहकारी बँकांची सक्षमता केवळ भांडवलावर नव्हे, तर विवेकपूर्ण कर्जवाटप आणि सुरक्षित गुंतवणुकीवर अवलंबून राहील. सुधारित कर्ज गुणवत्तेमुळे नागरी सहकारी बँका देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेतील एक विश्वासार्ह स्तंभ म्हणून पुढे येत आहेत, असे अहवालातून स्पष्ट झाल्याचे अनास्कर यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.