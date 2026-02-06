Pashan News : पीएमपीच्या थांब्याअभावी प्रवाशांचे हाल; पाषाण-सूस रस्त्यावरील स्थिती; तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी

पाषाण : पाषाण-सूस रस्त्यावरील महत्त्वाच्या असणाऱ्या साई चौकातील पीएमपीचा बसथांबा हटविल्याने येथील प्रवाशांची होणारी गैरसोय आता प्रशासनाच्या उदासीनतेचे प्रतीक बनली आहे. या ठिकाणी बसथांबा नसल्याने प्रवाशांना बसची वाट पाहत बराच वेळ उन्हात उभे राहावे लागते. याचा सर्वाधिक त्रास लहान मुले आणि ज्येष्ठांना होतो. त्यामुळे येथे तातडीने बसथांबा बसविण्याची गरज आहे. .प्राथमिक माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी या ठिकाणी एक अपघात झाला होता. या अपघातात बस थांब्याच्या संरचनेचे नुकसान झाल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव तो हटविण्यात आला. मात्र, या अपघातात बसथांब्याचे कोणते नुकसान झाले आणि तो कोणाच्या धडकेने कोसळला, याची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून मिळालेली नाही. काही दिवसांपूर्वी या थांब्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याची तक्रार काही स्थानिकांनी केली होती. मात्र, केवळ एका तक्रारीवरून संपूर्ण थांबा काढून टाकणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्नही नियमित प्रवासी विचारत आहेत. तसेच प्रशासनाने थांबा तर काढला पण तो पुन्हा कधी लावला जाईल, याबाबत कोणतीही स्पष्टता पीएमपी प्रशासन देत नाही. त्यामुळे येथील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना याचा मोठा फटका बसत असून, लवकरात लवकर नवीन बस थांबा उभारण्याची मागणी होत आहे..याबाबत स्थानिक महिला सरिता खाडे म्हणाल्या की, बसथांबा नेमका कोणाच्या तक्रारीवरून काढला की अपघातामुळे, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे. तसेच प्रवाशांची गैरसोय थांबविण्यासाठी नवीन थांबा तातडीने बसवावा.अपघात झाला म्हणून बसथांबा काढला हे समजण्यासारखे आहे; पण तो दुरुस्त करून लगेच का लावला गेला नाही? बसथांबा नसल्याने आम्हाला उन्हात उभे राहून बसची वाट पाहावी लागते.- अजिंक्य फुलपगार, नियमित प्रवासी.प्रशासनाकडूनअपेक्षित उत्तरेथांब्याचे नक्की कोणते नुकसान झाले?नवीन थांबा कधी बसविणार?तोपर्यंत प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था काय?.कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्हया समस्येबाबत ‘सकाळ’चे प्रतिनिधी गेल्या आठ दिवसांपासून पीएमपीचे जनसंपर्क अधिकारी किशोर चव्हाण यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रीया मिळत नाही. पीएमपीच्या अधिकारी वर्गाकडून केवळ ‘लाल फितीतील’ गोलगोल उत्तरे दिली जात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.