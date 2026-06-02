पुणे

Police Inspector Transfers : पुणे पोलिस दलात फेरबदल; ११ पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या

पुणे शहरातील ११ पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचा आदेश अमितेश कुमार यांनी काढला.
police commissioner amitesh kumar

police commissioner amitesh kumar

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहर पोलिस दलात प्रशासकीय कारणास्तव फेरबदल करण्यात आले आहेत. शहरातील ११ पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचा आदेश पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मंगळवारी (ता. २) काढला आहे.

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