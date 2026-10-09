पुणे

MP Sanjay Raut : एमपीएससीचे अध्यक्ष व मुख्य निवडणूक आयुक्त यांचा राजीनामा घेतल्यास सरकारचे गैरकारभाराचे सर्व बिंग फुटेल; शिवसेना नेते राऊत यांचा आरोप

महाराष्ट्रात लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गैरव्यवहारा संदर्भात तर देशात मतचोरीमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात जनशोभ उसळला आहे.
Sanjay Raut

Sanjay Raut

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रवींद्र पाटे
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नारायणगाव - महाराष्ट्रात लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गैरव्यवहारा संदर्भात तर देशात मतचोरीमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात जनशोभ उसळला आहे. असे असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व मुख्य निवडणूक आयुक्त यांचा राजीनामा घेतला जात नाही. कारण सरकार या घोटाळ्यामध्ये सामील आहे.

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