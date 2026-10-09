MP Sanjay Raut : एमपीएससीचे अध्यक्ष व मुख्य निवडणूक आयुक्त यांचा राजीनामा घेतल्यास सरकारचे गैरकारभाराचे सर्व बिंग फुटेल; शिवसेना नेते राऊत यांचा आरोप

नारायणगाव - महाराष्ट्रात लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गैरव्यवहारा संदर्भात तर देशात मतचोरीमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात जनशोभ उसळला आहे. असे असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व मुख्य निवडणूक आयुक्त यांचा राजीनामा घेतला जात नाही. कारण सरकार या घोटाळ्यामध्ये सामील आहे..सरकारचे हात दगडाखाली अडकलेले आहेत. त्यांचा राजीनामा घेतल्यास सरकारचे गैरकारभाराचे सर्व बिंग फुटेल. असा आरोप शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी नारायणगाव येथील पत्रकार परिषदेत भाजप सरकार वर केला आहे.नारायणगाव येथे आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका केली. यावेळी पक्षाचे उपनेते संजय सावंत, संपर्क प्रमुख बबनराव थोरात, सचिन पडवळ, किरण तावडे, दीपमाला बढे, जिल्हाप्रमुख सुरेश भोर, जिल्हा परिषद सदस्य गुलाब पारखे, जुन्नर तालुका प्रमुख भास्कर गाडगे, आनंद रासकर आदी उपस्थित होते..शिवसेना नेते राऊत म्हणाले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना हटवण्यासंदर्भात देशात 1 हजार 130 ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. ज्ञानेश कुमार भूमिगत झाले आहेत. ज्ञानेश कुमार एक नंबरचा भ्रष्ट आणि घोटाळेबाज माणूस आहे. असे असताना भारतीय जनता पक्ष त्यांना का पाठीशी घालत आहे.एसआयआर अंतर्गत सुरू असलेल्या मतदार यादी शुद्धीकरण कार्यक्रमात ठराविक पक्षांच्या मतदारांची नावे वगळण्यात येत आहेत. एसआयआर मध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या, आणि माफीचे साक्षीदार व्हा, असे आवाहन राहुल गांधीं यांनी केले आहे. तसे झाल्यास देशातील मत चोरी उघड होणार आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या पापा विरोधात देशात असंतोष उसळला आहे. तरुण रस्त्यावर उतरला आहे. तरुण शक्ती देशात क्रांती घडवेल..खासदार राऊत पुढे म्हणाले 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत ज्ञानेश कुमार, मुख्यमंत्री फडणवीस व मिंधे (एकनाथ शिंदे) या त्रिकुटामुळे महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत आली आहे. ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेऊन महाराष्ट्रात निवडणूक झाल्यास मिंधे गट व भाजप राज्यात औषधाला राहणार नाही. जनतेच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री बोलत नाहीत.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. एमपीएससी मध्ये मागील अनेक वर्ष घोटाळा सुरू आहे. पेपर फोडून प्रशासनात व नोकऱ्यांमध्ये विशिष्ट विचारांची माणसे घेतली जात आहेत. नीट पेपर फुटी प्रकरणी अटक झालेले राज्यातील आठ जण भाजप व आरएसएसशी संबंधित आहेत. सूत्रसंचालन आनंद रासकर यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.