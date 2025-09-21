Pune Fraud : ‘रॉ’च्या मिशनचे आमिष दाखवून निवृत्त बँक अधिकाऱ्याला चार कोटींचा गंडा; धक्कादायक प्रकार उघड, चार वर्षांत कोट्यवधींचा व्यवहार

पुणे : देशहितासाठी गोपनीय मिशन, त्याबदल्यात ३८ कोटींचे बक्षीस, गृहमंत्र्यांशी थेट संपर्क... असे आमिष दाखवत पुण्यातील एका निवृत्त बँक अधिकाऱ्याला तब्बल चार कोटी सहा लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या फसवणुकीत अधिकाऱ्याचे काही नातेवाईकच सहभागी असल्याचे उघड झाले आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .या प्रकरणी तक्रारदार सूर्यकांत थोरात (वय ५३, रा. दत्तवाडी) यांनी पर्वती पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी शुभम सनील प्रभाळे (रा. धनकवडी), सुनील बबनराव प्रभाळे, ओंकार सुनील प्रभाळे, प्रशांत राजेंद्र प्रभाळे आणि भाग्यश्री सुनील प्रभाळे या पाच संशयितांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी २०१९ पासून थोरात यांना जाळ्यात ओढले. शुभम गुप्तचर खात्यात कार्यरत आहे, त्याने देशहितासाठी मिशन पूर्ण केले असून, त्याला ३८ कोटींचे बक्षीस मिळणार आहे, असे मेव्हणा सुनील प्रभाळे यांनी सांगितले. मात्र हे बक्षीस मिळवण्यासाठी प्रक्रिया शुल्क, वकिलांची फी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटवस्तू अशा विविध कारणांनी पैसे मागण्यात आले..विश्वास संपादन करण्यासाठी आरोपींनी केंद्रीय गृहमंत्र्यासमवेत ‘कॉन्फरन्स कॉल’ केल्याचा देखावा केला. या सर्व बनावट संवादांवर विश्वास ठेवून थोरात यांनी २०२० ते २०२४ या चार वर्षांत सतत पैसे दिले. काही रक्कम स्वतःकडून, तर काही परिचितांकडून उचलून आरोपींना दिली, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.चार वर्षांत कोट्यवधींचा व्यवहारआरोपींच्या खात्यांवर कोट्यवधींचे व्यवहार झाले. शुभम प्रभाळेच्या खात्यावर १.८२ कोटी, ओंकार प्रभाळेच्या खात्यावर १०.९३ लाख, प्रशांत प्रभाळेच्या खात्यावर ४०.६७ लाख, तर सुनील प्रभाळे यांच्याकडे सात लाख रुपये रोख स्वरूपात गेले. भाग्यश्री प्रभाळेच्या खात्यावर एक लाख जमा झाले. विविध बँकांमधील व्यवहारांचा तपशील तक्रारीत नमूद करण्यात आला असून, एकूण फसवणूक सुमारे चार कोटी सहा लाख रुपये इतकी असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. याप्रकरणी पर्वती पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींच्या बँक खात्यांची तपासणी सुरू असून व्यवहारांची फॉरेन्सिक तपासणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.