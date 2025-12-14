पुणे

Prakash Parab Passes Away: 'सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी प्रकाश परब यांचे निधन'; शिक्षण क्षेत्रातून हाेतेय हळहळ व्यक्त..

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नारायणगाव: पुणे जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी प्रकाश मेघश्याम परब (वय 73) यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले.त्यांच्या मागे पत्नी, भाऊ, दोन बहिणी, मुलगा, सून असा परिवार आहे.

