पुणे

Retired Teacher Donation: सेवानिवृत्त शिक्षिकेची एक कोटींची देणगी; विजयाताई वैद्यांचा सैनिकांच्या कल्याणासाठी प्रेरणादायी त्याग

सेवानिवृत्त शिक्षिका विजयाताई वैद्य यांनी पेन्शन व आजीवन बचतीतून जमा केलेली तब्बल एक कोटी रुपयांची रक्कम जखमी सैनिक, शहीद कुटुंबीय व युद्धसामग्री संशोधनासाठी सहा लष्करी संस्थांना अर्पण करून समाजऋण फेडण्याचा प्रेरणादायी आदर्श घालून दिला
Exemplary Patriotism: 84-Year-Old Retired Teacher Donates ₹1 Crore for Soldiers' Welfare

Exemplary Patriotism: 84-Year-Old Retired Teacher Donates ₹1 Crore for Soldiers' Welfare

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सीमेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांप्रती केवळ प्रेम किंवा सद्भावना न बाळगता, त्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करून दाखवणाऱ्या व्यक्ती समाजात दुर्मिळ असतात. मात्र, वयाच्या ८४ व्या वर्षी एका सेवानिवृत्त शिक्षिकेने पेन्शन आणि आयुष्यभराच्या बचतीतून जमा केलेली एक कोटी रुपयांची रक्कम राष्ट्रसेवेसाठी अर्पण केली आहे. सध्या कोल्हापूर येथे वास्तव्यास असलेल्या विजया हरी वैद्य यांनी समाजऋण फेडण्याच्या उद्देशाने ही देणगी पुण्यात विविध लष्करी कल्याणकारी संस्थांना सुपूर्द केली.

Loading content, please wait...
teacher
donate
Army
Army Chief
Retired Soldiers Protest
retired school principals in Maharashtra