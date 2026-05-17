Retired Teacher Donation: सेवानिवृत्त शिक्षिकेची एक कोटींची देणगी; विजयाताई वैद्यांचा सैनिकांच्या कल्याणासाठी प्रेरणादायी त्याग

पुणे : सीमेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांप्रती केवळ प्रेम किंवा सद्भावना न बाळगता, त्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करून दाखवणाऱ्या व्यक्ती समाजात दुर्मिळ असतात. मात्र, वयाच्या ८४ व्या वर्षी एका सेवानिवृत्त शिक्षिकेने पेन्शन आणि आयुष्यभराच्या बचतीतून जमा केलेली एक कोटी रुपयांची रक्कम राष्ट्रसेवेसाठी अर्पण केली आहे. सध्या कोल्हापूर येथे वास्तव्यास असलेल्या विजया हरी वैद्य यांनी समाजऋण फेडण्याच्या उद्देशाने ही देणगी पुण्यात विविध लष्करी कल्याणकारी संस्थांना सुपूर्द केली..फ्रेंच साहित्यकृतीतून देशसेवेची प्रेरणा -आपल्या भावना व्यक्त करताना विजयाताई म्हणाल्या, ''महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना फ्रेंच लेखकाच्या 'ऑल माय सन्स' या पुस्तकातील एका कथेने माझ्या मनावर कायमचा गृहपाठ कोरला होता. युद्धात स्वतःचा एकुलता एक मुलगा गमावल्यानंतर एका पित्याने जखमी सैनिक आणि शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठी निधी उभारण्याचे कार्य केले होते. त्या कथेने प्रभावित होऊन देशासाठी काहीतरी करण्याचा विचार माझ्या मनात तरुणपणापासून होता.'' समाजासाठी नेहमीच 'देणाऱ्याचे हात' व्हावेत, याच भूमिकेतून हे योगदान दिल्याचे त्यांनी साश्रुनयनांनी सांगितले..सहा लष्करी संस्थांना मदतीची शिदोरी -विजयाताईंनी आयुष्यभराच्या बचतीतून जखमी सैनिक, शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी तसेच युद्धसामग्री संशोधनासाठी एक कोटी रुपयांची देणगी विविध सहा लष्करी संस्थांना विभागून दिली आहे..मुलांचा खंबीर पाठिंबा -मूळच्या कोकणातील (दापोली) असलेल्या विजयाताईंना समाजकार्याचे बाळकडू त्यांच्या वडिलांकडून मिळाले. पुण्यातील हिंगणे महर्षी कर्वे संस्थेतून माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या विजयाताईंनी पुढे मुंबई विद्यापीठातून बीए, बीएड केले आणि १९९८ पर्यंत ठाण्याच्या मो. ह. विद्यालयात माध्यमिक शिक्षिका म्हणून दीर्घ सेवा बजावली. वयाच्या ४४ व्या वर्षी त्यांनी मराठीत पदव्युत्तर शिक्षणही पूर्ण केले.राष्ट्रसेवेचा घेतलेला हा अभूतपूर्व निर्णय आणि त्यांनी घालून दिलेला हा आदर्श निश्चितच प्रेरणादायी आहे. विशेष म्हणजे, त्यांचे मुलगे आनंद वैद्य आणि मुलगी माधुरी बापट यांनी आईच्या या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.