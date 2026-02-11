Revati Sule : लेकीचं लग्न होणार, सुप्रिया सुळेंनी दोघांचा फोटो शेअर करत म्हटलं, सांगायला आनंद होतोय

पुणे

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लेक रेवती सुळेचं लग्न ठरल्याचं सांगत सोशल मीडियावर दोघांचे फोटो शेअर केले आहेत. रेवती आणि सारंग यांचं लग्न होणार असल्याचं सांगताना आनंद होतोय असं सुप्रिया सुळे यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय. यासोबत त्यांनी रेवती-सारंग यांचे आणि सारंगचे काही फोटो शेअर केलेत. सुप्रिया सुळे यांची लेक रेवती सुळे आता नागपूरची सून होणार आहे. उद्योगपती अरुण लखानी यांचा मुलगा सारंग याच्यासोबत रेवतीचं लग्न होणार आहे.

