Pune Trade : आरबीएसएममध्ये ५७ एमओयूवर सह्या; ३१ कोटी रुपये व्यवहारांची नोंद, रॅम्प उपक्रमांतर्गत रिव्हर्स बायर-सेलर मिटला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पुणे : केंद्र सरकारच्या ‘रॅम्प’ उपक्रमांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या रिव्हर्स बायर-सेलर मिट (आरबीएसएम) मध्ये तब्बल ५७ सामंजस्य करारांवर (एमओयू) सह्या झाल्या असून सुमारे ३१ कोटी रुपये किमतीच्या संभाव्य व्यापार व्यवहारांची नोंद झाली आहे..‘महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (एमएसएसआयडीसी) आणि ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड अॅग्रीकल्चर’ (एमसीसीआयए) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. ‘एमएसएसआयडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे आणि ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबणे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ९ व १० फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या या मिटमध्ये राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी थेट जोडण्याची संधी मिळाली. .Tax Rule: शेअर व्यवहार महागणार, गोल्ड बाँड्ससाठी नवे नियम, एसटीटीमध्ये वाढ अन्...; १ एप्रिलपासून करविषयक 'हे' मोठे नियम बदलणार.युगांडा, घाना, केनिया, श्रीलंका, नेपाळ, व्हिएतनाम, रवांडा आणि युनायटेड किंगडममधील खरेदीदार मीटमध्ये सहभागी झाले होते. या मिटमध्ये अभियांत्रिकी, अन्न प्रक्रिया, कृषी व संलग्न उत्पादने, ऑटोमोबाईल घटक, इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी/आयटीईएस, आरोग्य व औषधनिर्मिती आदी क्षेत्रांतील उद्योगांनी सहभाग नोंदविला. बी टू बी सत्रांमुळे एमएसएमईंना थेट परदेशी खरेदीदारांसमोर आपली उत्पादने व सेवा सादर करण्याची संधी मिळाली.आरबीएसएमची वैशिष्ट्ये ः- ८ देशांतील २५ हून अधिक प्रतिनिधी- सहभागी एमएसएमई उद्योग : २१२- बी टू बी बैठका : ६०० हून अधिक- सामंजस्य करार (एमओयू) : ५७- संभाव्य व्यापार मूल्य : अंदाजे ३१ कोटी रुपयेआरबीएसएमची पुढील नियोजित ठिकाणे :- मुंबई- कोल्हापूर- छत्रपती संभाजीनगर- नागपूर- पुणे.रॅम्प म्हणजे काय ‘रॅम्प’हा देशपातळीवर राबविण्यात येत असलेला उपक्रम असून बाजारपेठेतील प्रवेश, क्षमता विकास आणि संस्थात्मक पाठबळ याद्वारे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बळकटी देणे हा त्याचा उद्देश आहे. या व्यापक उपक्रमाचा भाग म्हणून रिव्हर्स बायर-सेलर मिट ही एमएसएमईंना देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांशी थेट जोडणारा कार्यक्रम आहे.दोन दिवसीय ‘आरबीएसएम’मध्ये राज्यातील एमएसएमई पुरवठादार आणि आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार यांनी चांगला सहभाग नोंदवला. आठ देशांतील एकूण २५ आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांनी यात सहभाग घेतला. यामुळे स्थानिक उद्योगांना निर्यातवृद्धीसाठी महत्त्वाच्या संधी उपलब्ध झाल्या. अभियांत्रिकी, अन्न प्रक्रिया, कृषी व संलग्न उत्पादने, वाहन घटक तसेच इतर उत्पादन क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला. ‘आरबीएसएम’मुळे एमएसएमईंना खरेदीदारांच्या गरजा, आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानके, निर्यात नियम आणि बाजारपेठेतील अपेक्षा यांची थेट माहिती मिळाली.विकास पानसरे, व्यवस्थापकीय संचालक, ‘एमएसएसआयडीसी’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.