पुणे

Pune Trade : आरबीएसएममध्ये ५७ एमओयूवर सह्या; ३१ कोटी रुपये व्यवहारांची नोंद, रॅम्प उपक्रमांतर्गत रिव्हर्स बायर-सेलर मिटला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Reverse Buyer Seller Meet : पुणे मध्ये रॅम्प उपक्रमांतर्गत आरबीएसएम आयोजित, ८ देशांतील २५ खरेदीदार, ५७ एमओयूवर सह्या, ३१ कोटी रुपये संभाव्य व्यापार, २१२ एमएसएमई उद्योग सहभागी.
Reverse Buyer Seller Meet

Reverse Buyer Seller Meet

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : केंद्र सरकारच्या ‘रॅम्प’ उपक्रमांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या रिव्हर्स बायर-सेलर मिट (आरबीएसएम) मध्ये तब्बल ५७ सामंजस्य करारांवर (एमओयू) सह्या झाल्या असून सुमारे ३१ कोटी रुपये किमतीच्या संभाव्य व्यापार व्यवहारांची नोंद झाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Trading
Meeting
Investment

Related Stories

No stories found.