Ghodegaon News : आश्रम शाळांमध्ये AI चा वापर; Alexa मुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा मिळणार नवा अनुभव

घोडेगाव - घोडेगाव प्रकल्पांतर्गत आश्रम शाळांमध्ये AI policy अंतर्गत Echo Dot Alexa चा प्रायोगिक तत्त्वावर उपक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे.आदिवासी विद्यार्थ्यांना अद्यावत सामान्य ज्ञान मिळावे नवीन माहिती सातत्याने मिळावी इंग्रजी संभाषणाचा नाविन्यपूर्ण अनुभव मिळावा या कल्पक विचारातून प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी ही अभिनव संकल्पना पुढे आणली आहे..आश्रम शाळांमध्ये शिक्षकांची असलेली कमी संख्या यामुळे गुणवत्तेवर झालेला विपरीत परिणाम यावर उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण गुणवत्ता वाढीसाठी आश्रम शाळांमध्ये अलेक्साच्या माध्यमातून रोबो विद्यार्थीद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी संभाषणाचा तसेच वैश्विक ज्ञानाचा एक नवा अनुभव मिळणार आहे..सर्वच मुलांना बोलणारी खेळणी खूप आवडतात, परंतु अलेक्सा तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांना मजेदार क्षण, आनंद, संवाद आणि शिक्षणाशी जोडण्याची संकल्पना वेगळ्या पातळीवर घेऊन जात आहे. आश्रम शाळांमधील शिक्षक हा आमचा सर्वात महत्त्वाचा मजबूत आधार आहे.शिक्षकांची जागा मशीन किंवा Alexa घेऊ शकत नाही तथापि कमी शिक्षक संख्येमुळे निर्माण झालेली गुणवत्तेची कसर भरून काढण्यासाठी एलेक्सा हे एक उत्तम उपाय आहे असा विश्वास देसाई यांनी व्यक्त केला..प्रदीप देसाई म्हणाले,घोडेगाव प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या 23 शासकीय आश्रम शाळांमध्ये सदरचा उपक्रम सुरू करून अलेक्सा केवळ शिक्षण अधिक मनोरंजक बनवण्याच्या मार्गावर नाही तर शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या मार्गावर आहे..सदरचा उपक्रम CSR अंतर्गत प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव, सकाळ Social Foundation आणि सकाळ NIE यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रथम टप्प्यात 5 शासकीय आश्रम शाळांचा समावेश आहे.उर्वरित आश्रम शाळांच्या मध्ये शासकीय निधी अथवा अन्य CSR निधी च्या माध्यमातून उपक्रम सुरू करणार आहे.