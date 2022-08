पुणेकरांचा रिक्षा प्रवास महागणार; RTOकडून प्रवास भाड्यात वाढ

पुणे रिक्षाचालकांनी केलेल्या मागणीनुसार प्रादेशिक परिवहन विभागानं पुण्यातील रिक्षा भाड्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार चार रुपयांनी रिक्षा भाडे वाढ करण्यात आली आहे. १ सप्टेंबरपासून ही भाडेवाढ लागू होणार आहे. (Rickshaw travel for Pune residents will be expensive Increase in fare from RTO)

या भाडेवाढीमुळं किमान भाडं हे २५ रुपये असणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी भाडं वाढणार आहे. त्यानुसार, रिक्षात बसल्यानंतर जेव्हा मीटर सुरु होतं ते आता २१ रुपयांनी सुरु होतं. ते १ सप्टेंबरनंतर २५ रुपयांनी सुरु होणार आहे. तसेच १ किमीसाठी पुणेकर सध्या १४ रुपये मोजत होते ते १ सप्टेंबरपासून १७ रुपये मोजावे लागणार आहेत.

संपूर्ण पुणे जिल्ह्यासाठी ही भाडेवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळं पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि बारामती इथं ही रिक्षा भाडेवाढ लागू होणार आहे. त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य प्रवाशांवर होणार असून त्यांच्या खिशावर आणखी ताण येणार आहे.