World Cancer Day Special : कर्करोग रुग्णसंख्येसोबतच उपचार केंद्रांमध्येही वाढ

पुणे - शहरात कर्करोगाच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. बदलेली जीवनशैली, अनियमित आहार पद्धती, आनुवंशिकता यामुळे हा आजार बळावत आहे. त्याचा विचार करून कर्करोगाचे उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांची तसेच स्वतंत्र विभाग असलेल्या केंद्रांचीही संख्या वाढत आहे. मोठी रुग्णालयेही यामध्ये गुंतवणूक करत आहेत. त्याचबरोबर राज्य सरकारकडूनही राज्यात १८ ठिकाणी कर्करोगाचे उपचार देणारी रुग्णालये उभी करण्यात येत आहेत..कर्करोगाबाबत जागृती करण्यासाठी दरवर्षी चार फेब्रुवारी हा 'जागतिक कर्करोग दिन' म्हणून पाळला जातो. सध्या कर्करोगाचे सुमारे ७० प्रकार आहेत. त्यापैकी पुरुषांमध्ये जबड्याचा, फुप्फुसाचा व अन्ननलिकेच्या कर्करोगाचे प्रमाण जास्त आहे. तर महिलांमध्ये स्तन, गर्भाशयमुख व अंडाशयाचा (ओव्हरी) होणारा कर्करोग याचे प्रमाण जास्त आहे..त्या खालोखाल रक्ताचा तसेच इतर अवयवांच्या कर्करोगाचे प्रमाणही सातत्याने वाढत असल्याने उपचारांची गरजही वाढत आहे. त्यासाठी पुण्यातील मोठ्या खासगी रुग्णालयांनी यामध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरवात केली आहे. त्यापैकी काहींचे १०० ते २०० खाटांचे स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालय सुरू करण्याचे नियोजन आहे. तर काहींनी आहे त्या रुग्णालयांत स्वतंत्र विभाग सुरू केला आहे..शहरात खासगी रुग्णालये तसेच स्वतंत्र विभाग असे २५ हून अधिक कर्करोगावर उपचार देणारे केंद्र आहेत. मात्र, दिवसेंदिवस त्यामध्ये वाढ होत आहे. याबाबत कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. मिनिश जैन म्हणाले, 'दर १५ ते २० वर्षांत कर्करोग रुग्णांची संख्या दुप्पट होत आहे. सध्या ह्रदयरोग व संबंधित आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण क्रमांक एकवर आहे.तर २०३० मध्ये कर्करोगामुळे होणारे मृत्यू क्रमांक एकचे असतील इतकी रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. केवळ तंबाखू खाणे व धूम्रपान बंद केले तरी ९० टक्के फुप्फुसाचा कर्करोग होणार नाही. कर्करोग टाळता येणारा असून त्यासाठी प्रक्रिया केलेले अन्न टाळणे, फळे, भाज्यांचे सेवन वाढवणे, व्यायाम करणे, बैठी जीवनशैली टाळणे गरजेचे आहे.'' दरम्यान, नागरिकांमध्ये कर्करोगाबाबत जागृती नसल्याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली..सर्व भार खासगी रुग्णालयांवरपुण्यासारख्या प्रगत शहरात कर्करोगावर उपचार देणारे शासकीय रुग्णालय नसल्याने रुग्णांना खासगी रुग्णालयांत उपचार घ्यावे लागतात. ससूनच्या स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालयाला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. तर दुसरीकडे खासगी उपचार महागडे ठरत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना लाखो रुपये खर्च करून हे उपचार घ्यावे लागत आहेत. त्याचबरोबर उपचारांची सुविधा ही मोठ्या शहरात असून अजूनही ग्रामीण भागात पोचलेली नाही..कर्करोगाचे वाढणारे रुग्ण पाहता वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून राज्यात १८ ठिकाणी तीन टप्प्यांतील उपचार देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये शहरानुसार तीन प्रकार केले आहेत. 'एल वन' या प्रकारात मोठे कर्करोग उपचार रुग्णालये असतील ते टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटलकडून संचलित करण्यात येतील. दुसरे 'एल टू'च्या प्रकारात २०० खाटांचे रुग्णालये व तेथे शस्त्रक्रिया करण्यात येतील. तर, तिसरे 'एल थ्री' स्वरूपातील केंद्रामध्ये दिवसभरासाठी देखभाल व उपचार देणाऱ्या सुविधा (डे केअर सेंटर) असतील. ते केमोथेरपी देण्यासाठी उपयुक्त असतील.- डॉ. अजय चंदनवाले, माजी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र.