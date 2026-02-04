पुणे

World Cancer Day Special : कर्करोग रुग्णसंख्येसोबतच उपचार केंद्रांमध्येही वाढ

पुणे शहरात कर्करोगाच्या रुग्‍णांचे प्रमाण वाढत आहे. बदलेली जीवनशैली, अनियमित आहार पद्धती, आनुवंशिकता यामुळे हा आजार बळावत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शहरात कर्करोगाच्या रुग्‍णांचे प्रमाण वाढत आहे. बदलेली जीवनशैली, अनियमित आहार पद्धती, आनुवंशिकता यामुळे हा आजार बळावत आहे. त्याचा विचार करून कर्करोगाचे उपचार देणाऱ्या रुग्‍णालयांची तसेच स्‍वतंत्र विभाग असलेल्‍या केंद्रांचीही संख्‍या वाढत आहे. मोठी रुग्‍णालयेही यामध्ये गुंतवणूक करत आहेत. त्‍याचबरोबर राज्‍य सरकारकडूनही राज्‍यात १८ ठिकाणी कर्करोगाचे उपचार देणारी रुग्‍णालये उभी करण्‍यात येत आहेत.

