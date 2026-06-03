पुणे

Ambadas Danve: गुन्हेगारी वाढल्याने पोलिसांबद्दल अविश्वास: अंबादास दानवे, विषारी दारू पिऊन मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट, दादांची उणीव भासते...

Rising crime and public trust in police statement: हडपसरमधील विषारी दारू प्रकरणानंतर गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा वाढता कहर आणि पोलिस यंत्रणेवरील अविश्वास यावर अंबादास दानवे यांचा संताप; महिलांची पोलिस संरक्षणाची मागणी पुढे आली.
Danve Visits Bereaved Families, Says Crime Surge Reflects Failure of Enforcement System

Danve Visits Bereaved Families, Says Crime Surge Reflects Failure of Enforcement System

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हडपसर: ‘‘कागदावर गुन्हेगारी कमी झालेली असली तरी प्रत्यक्षात नागरिकांमध्ये गुन्हेगारीची दहशत कायम आहे. आजही जेलमध्ये बसून गुन्हेगार गुन्हे घडवून आणत आहेत. शिक्षणाचे माहेरघर आता गुन्हेगारांचे माहेरघर होत आहे. हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागते. गुन्हेगारी वाढत आहे, नागरिकांमध्ये पोलिसांबद्दल अविश्वास वाढलेला आहे. पोलिस आयुक्त झोपलेले आहेत काय?,’’ अशा कठोर शब्दांत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी संताप व्यक्त केला.

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