Ambadas Danve: गुन्हेगारी वाढल्याने पोलिसांबद्दल अविश्वास: अंबादास दानवे, विषारी दारू पिऊन मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट, दादांची उणीव भासते...

हडपसर: ‘‘कागदावर गुन्हेगारी कमी झालेली असली तरी प्रत्यक्षात नागरिकांमध्ये गुन्हेगारीची दहशत कायम आहे. आजही जेलमध्ये बसून गुन्हेगार गुन्हे घडवून आणत आहेत. शिक्षणाचे माहेरघर आता गुन्हेगारांचे माहेरघर होत आहे. हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागते. गुन्हेगारी वाढत आहे, नागरिकांमध्ये पोलिसांबद्दल अविश्वास वाढलेला आहे. पोलिस आयुक्त झोपलेले आहेत काय?,’’ अशा कठोर शब्दांत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी संताप व्यक्त केला..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार पक्षाच्या आमदारांच्या पथकाने आज विषारी दारू पिऊन मृत्युमुखी पडलेल्या येथील मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली, त्यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधताना दानवे बोलत होते.\\.यावेळी शिवसेना उपनेते आमदार सचिन अहिर, आमदार सुनील शिंदे, शहरप्रमुख वसंत मोरे, सहसंपर्कप्रमुख संजय मोरे, माजी आमदार महादेव बाबर, महापालिका गटनेते नितीन गावडे, जिल्हाप्रमुख उल्हास शेवाळे, सुनील जगताप, सूरज मोराळे, संजय सपकाळ, अजय सपकाळ, मारुती ननवरे, दादा तुपे, संतोष होडे, दीपक वसवे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..दानवे यांनी सांगितले की, येथील महिलांनी आम्हाला पोलिस संरक्षण हवे आहे, अशी मागणी केली. खिशात गांजा घेऊन विक्री केली जाते, तर पानांमध्ये नशेले औषध मिसळून पान बनवले जाते. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांची विक्री केवळ हडपसरमध्ये नाही तर पुणे शहरात ठिकठिकाणी होत आहे. पोलिसांचा यावर अंकुश दिसत नाही. दुर्दैवाने ही यंत्रणाच पोखरलेली आहे. केवळ काही अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून चालणार नाही, तर अशा अधिकाऱ्यांना कोण पाठीशी घालते, त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे, याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचेही दानवे यांनी पत्रकारांना सांगितले..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.दादांची उणीव भासते...दरम्यान, एवढी मोठी घटना घडूनही पालकमंत्री का आले नाहीत, या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दानवे म्हणाले, ‘‘अजितदादा हे पालकमंत्री असताना त्यांची कार्यतत्परता जाणवत होती. ते असते तर अवघ्या काही तासांत अशा ठिकाणी आले असते. अशावेळी दादांची कमतरता जाणवते. दुर्दैवाने त्यांचा वारसा चालवणारे लोक काय करीत आहेत हापण प्रश्नच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.