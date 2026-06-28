पुणे

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर वाढला मृत्यूचा धोका! टोल टाळण्यासाठी 'नो-एंट्री'तून वाहनांची सर्रास एंट्री; नियमांना हरताळ

Pune Mumbai Expressway Somatane Toll Plaza News: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर टोल टाळण्यासाठी 'नो-एंट्री'च्या विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणारे चालक आणि नंबर प्लेटशिवाय धावणारे टिपर ट्रक यांच्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे.
Pune Mumbai Expressway Somatane Toll Plaza

Pune Mumbai Expressway Somatane Toll Plaza

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

यशवंतराव चव्हाण पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील उसेन टोल बूथ स्थलांतरित झाल्यापासून, मावळ तालुक्यात उसेन आणि सोमाटणे एक्झिट लेनमध्ये वाहने घुसण्याच्या घटनांमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. अनेक चालक सोमाटणे टोल बूथचा कर चुकवण्यासाठी या बेकायदेशीर शॉर्टकटचा वापर करत आहेत. आता अवजड टिपर ट्रकदेखील याच मार्गाने विरुद्ध दिशेने रस्त्यावर येऊ लागले आहेत.

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