पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर वाढला मृत्यूचा धोका! टोल टाळण्यासाठी 'नो-एंट्री'तून वाहनांची सर्रास एंट्री; नियमांना हरताळ

यशवंतराव चव्हाण पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील उसेन टोल बूथ स्थलांतरित झाल्यापासून, मावळ तालुक्यात उसेन आणि सोमाटणे एक्झिट लेनमध्ये वाहने घुसण्याच्या घटनांमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. अनेक चालक सोमाटणे टोल बूथचा कर चुकवण्यासाठी या बेकायदेशीर शॉर्टकटचा वापर करत आहेत. आता अवजड टिपर ट्रकदेखील याच मार्गाने विरुद्ध दिशेने रस्त्यावर येऊ लागले आहेत..मावळ परिसरातून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकडे जाणारे वाहनचालक किवाळे, मामुर्डी आणि रावेतच्या दिशेने जाण्यासाठी नो-एंट्रीचा वापर करत आहेत, त्यामुळे महामार्गावर जीवघेण्या अपघातांचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. आयआरबी सोमाटाने टोल प्लाझाचे व्यवस्थापन आणि महामार्ग पोलीस अधिकाऱ्यांनी या जीवघेण्या निष्काळजीपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, नियमांचे उल्लंघन करणारी ही वाहने द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचे जीवन सतत धोक्यात आणत आहेत..Nasrapur Case Verdict: नसरापूर अत्याचार प्रकरणात शिक्षा जाहीर; भीमराव कांबळेला फाशी की जन्मठेप यावर निर्णय?.पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, महामार्गाच्या सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही चालकाला सोडले जाणार नाही आणि त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मावळमधील मंगरूळ आणि आंबळे येथून पिंपरी-चिंचवड, रावेत आणि ताथवडे येथे खडी आणि वाळू वाहून नेणारे बहुतेक टिपर ट्रक क्षमतेपेक्षा जास्त भरलेले असतात. या ट्रकांवर ताडपत्री नसल्यामुळे बांधकामाचे साहित्य रस्त्यावर सांडते आणि धूळ उडते. यामुळे दुचाकीस्वारांच्या डोळ्यात कचरा जातो आणि द्रुतगती मार्गावर अपघात होतात..बहुतेक टिपर ट्रकना एकतर नंबर प्लेट नसते किंवा ती मुद्दाम काळ्या रंगाने झाकलेली असते. अस्पष्ट किंवा झाकलेल्या नंबर प्लेटमुळे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधून वाहनाची ओळख पटवणे अशक्य होते. यामुळेच अपघात किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर वाहन मालकांवर कायदेशीर खटले दाखल करणे आणि दंड आकारणे यात पोलीस आणि प्रशासनाला मोठ्या अडचणी येतात. द्रुतगती मार्गावरील रहिवासी आणि जबाबदार वाहनचालक आता प्रशासनाला आवाहन करत आहेत. .Pune Nashik Highway Crash: पुणे-नाशिक महामार्गावर तीन वाहनांचा भीषण अपघात; आयटी अभियंत्याचा मृत्यू, पत्नींसह सात जखमी.महामार्ग पोलीस, तळेगाव दाभाडे वाहतूक विभाग आणि आयआरबी कंपनी यांनी संयुक्तपणे विशेष मोहीम राबवावी, अशी जनतेची मागणी आहे. कोविड-१९ पासून, स्थानिक स्टोन क्रशर मालकांनी त्यांच्या वाहनांची संख्या कमी केली आहे, त्यामुळे ते वाहतुकीसाठी बाहेरील वाहतूकदारांवर अवलंबून आहेत. चालकांना त्यांची वाहने ताडपत्रीने झाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, परंतु ते त्याचे पालन करण्यास नकार देत आहेत. या बेशिस्तीविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करत मालकांनी तळेगाव एमआयडीसी आणि वडगाव पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.